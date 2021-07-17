Компания SOCAR New Energy, эксклюзивный поставщик нефтепродуктов производства «Роснефти» в Украину, приступила к поставкам украинским компаниям сжиженного углеводородного газа (LPG) по долгосрочным соглашениям.

Об этом пишет Argus, ссылаясь на участников рынка.

По данным Argus, долгосрочные контракты о поставке LPG в июле–октябре 2021 года подписали с SOCAR New Energy 10 украинских компаний. Первые объемы были отгружены с заводов «Роснефти» 9 июля. С августа, считают трейдеры, количество компаний, подписавших контракты, может вырасти.

Трейдеры ожидают, что в июле в рамках этих соглашений в Украину поступит не менее 23—25 тыс. тонн LPG, а в августе объем поставок вырастет до 30—35 тыс. тонн.

Напомним, что в конце мая компания SOCAR New Enegry осуществила первую поставку дизельного топлива производства «Роснефти» в Украину.

Как сообщалось, Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нефтепродуктов «Роснефти» в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.