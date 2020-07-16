События, произошедшие в Товузе, подняли проживающих в Турции азербайджанцев — ФОТО

Состоялась видеоконференция с участием руководящих лиц Государственного комитета по работе с диаспорой и десятков представителей функционирующих в Турции азербайджанских диаспорских организаций.

Руководитель Государственного комитета Фуад Мурадов говорил на конференции об очередной провокации Армении против Азербайджана, подробно сообщил о том, что в результате внезапного и вероломного нападения врага погибли и получили ранения наши военнослужащие и гражданские лица, что азербайджанская армия достойно ответила на эту провокацию.

Был отмечен героизм наших военнослужащих, ставших шехидами в боях, почтена их память.

Подчеркнув, что в эти тяжелые дни все официальные лица Турции во главе с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и турецкий народ, как всегда, находятся рядом с Азербайджаном и занимают решительную позицию, председатель комитета сказал, что 15 июля одновременно является очередной годовщиной предотвращения попытки государственного переворота в братской стране, что мы с глубоким почтением отдаем дань светлой памяти отважных сынов Турции, не пожалевших жизни на этом пути.

Наши соотечественники заявили на конференции, что после очередной провокации Армении против Азербайджана в товузском направлении государственной границы нашей страны они приняли решение действовать через единую платформу.

В ходе обсуждений наши земляки, проживающие в Турции, констатировали острую необходимость консолидации диаспорских организаций, создания Координационного совета, осуществления действий через единую платформу. Принято совместное решение о создании медиа-органа (газеты, интернет-сайта и онлайн-медиа группы), который в координированной форме будет освещать мероприятия, проводимые азербайджанской диаспорой. Участники мероприятия отметили, что для передачи Западу и тюркским общинам точной и достоверной информации очень важным представляется оказание Государственным комитетом информационной поддержки.

Коснувшись работы диаспорских организаций в братской стране, председатель комитета подчеркнул важность готовности наших соотечественников к вызовам нового времени. Он констатировал значение взаимодействия с тюркскими общинами в мире в таких вопросах, как доведение до внимания международной общественности достоверной информации о провокациях, совершенных и спланированных Арменией против нашей страны, об азербайджанских реалиях.