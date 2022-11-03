Российские войска готовятся сдать Херсон Украине и перебраться на левый берег Днепра, куда уже перенесена оккупационная администрация.

«Скорее всего, наши части, наши войска будут уходить на левобережную часть Херсонской области и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро эвакуироваться», – сказал в эфире «Соловьев Live» замглавы оккупационной администрации Кирилл Стремоусов.

Официально эвакуация с правого берега Днепра и Херсона, которую российские власти называли «организованным перемещением», завершилась 28 октября, а 2 ноября были прекращены пассажирские перевозки через Днепр. Всего, по словам назначенного Россией главы области Владимира Сальдо, было эвакуировано более 70 тыс. человек.

Одновременно с этим 3 ноября местные жители заметили, что флаг России пропал со здания областной администрации в Херсоне. Однако на других административных объектах триколор еще висит, в том числе на здании мэрии. Также, по данным «Инсайдер UA», российские военные оставили на правом берегу блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерке.

В конце октября оккупационные власти сообщали об укреплении Херсона и подступов к нему. «Повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города», – говорила замглавы администрации Екатерина Губарева. По ее словам, эвакуация людей из города – «тоже некое укрепление».

«Нашей армии развязывает руки в определенной мере отсутствие гражданских, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадет школьник или бабушка, идущая с рынка», – пояснила Губарева.

То, что Россия расчищает территорию для сражения за Херсон, отмечали и в Генштабе Украины. По данным ВСУ, российские военные «одеваются в гражданскую одежду и заселяются в оставленных домах», чтобы вести уличные бои. «Они пополняются, усиливают там группировку. Никуда уходить не собираются», – подтверждал советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

При этом в Пентагоне прогнозировали, что решающее сражение за Херсон состоится до середины ноября, так как потом этому будут мешать погодные условия. Однако наступление Украины замедлилось еще во второй половине октября из-за дождей.

Тем не менее глава Минобороны Украины Алексей Резников отмечал, что российской армии «рискованно оставаться» в Херсоне, поскольку она не сможет сбежать из города, как она это сделала в Изюме. «Мы контролируем все мосты на реке Днепр, используя HIMARS и другую артиллерию», – напомнил Резников. (moscowtimes.ru)