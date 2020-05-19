Снова делят Украину

По интернету гуляет сообщение, что китайский лидер Си Цзиньпин нелицеприятно высказался о пребывании российского президента в изоляции. «Я не знаю, ни одного современного лидера, который закрылся бы в бункере, в тяжелое для его страны время и переложил бы свои обязанности и ответственность на других членов правления, как это сделал Владимир Путин. Он проявил один из признаков трусливого характера и мне очень жаль, что такой человек управляет страной, которая считается самым близким союзником для КНР. Мне конечно хочется верить, что это какой-то стратегический план, а не просто трусость… Будущее покажет…»

Вроде бы сказано это было на заседании китайского руководства в узком составе. Возможно, что товарищ Си и сказал что-то о Путине, но навряд ли столь откровенно.

С другой стороны, в Пекине не очень довольны заигрыванием Москвы с Вашингтоном в виде какой-то, пусть и оплаченной, помощи. То, что она американцам не пригодилась и вообще оказалась никудышней, нисколько не уменьшает некоторого пекинского раздражения. Так что в столице Поднебесной могли подобный фейк запустить в качестве своего рода предупреждения держаться от США на достаточной дистанции.

Вопрос, конечно, не в гуманитарной составляющей. Всем понятно, что из-за падения цен на энергоресурсы, а с газом процесс принимает лавинообразный характер и отнимает у «Газпрома» не только деньги, но и рынки, финансовые возможности Москвы резко сужаются и она начинает срочно искать выход. Лежит он в направлении снятия санкций и получения новой техники и технологий для нефтяников и газовиков.

Сделать это можно единственным путем — выходом из внешнеполитических и военных авантюр. В первую очередь, в Сирии, Ливии и Украине. Первое и последнее наиболее сложный процесс и от этого весьма болезненный. Как непосредственно, так и политическими последствиями внутри страны и за ее пределами.

Сирийские проблем и перспективы требуют отдельного рассмотрения. Они серьезно усложнились в связи с семейным раздраем у президента Асада и возможным осложнением его отношений с алавитской общиной. Мы же обратим внимание на московские маневры с Украиной.

После парижской встречи в нормандском формате Кремль начал пропагандистскую кампанию, причем не в первый раз, что украинское руководство, по московским выражениям киевское, не выполняет принятых обязательств и отказывается записывать в конституцию так называемый особый статус сепаратистских образований в Донецке и Луганске, ДНР и ЛНР. Более того, не хочет вести переговоры с назначенными Москвой гауляйтерами на оккупированной территории Донбасса. Баку не ведет переговоры с захваченным Нагорным Карабахом, а от Киева подобное требуют.

По мере того, как Украина все больше понимала, что Кремль не собирается по-настоящему вести урегулирование конфликта на Донбассе, ее позиция становилась все более твердой. Сначала украинский контроль над границей, потом выборы и политическое урегулирование. Соответственно в Москве и слышать ничего не хотят об этом, и ситуация в очередной раз зашла в тупик.

Неизвестно сколько бы это продолжалось, но тут случилась эпидемия и нефтяные проблемы. Вопрос снятия санкций приобрел большую остроту. Начали бить на совместную борьбу с коронавирусом. Не прокатило. Тогда перешли к следующему этапу. Подключили СНГ.

На пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что тема борьбы с COVID-19 будет основной на заседании глав правительств стран-членов СНГ 29 мая. Соответственно, надо полагать Россией, было подготовлено заявление по итогам этого заседания. Его приводит издание Democratic Europe. В конце звучит призыв, «Призываем все страны мира к отказу от торговых войн, принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций и других мер экономического давления или принуждения со стороны одних государств в отношении других. Подтверждаем наше намерение добиваться свободных, справедливых, недискриминационных, прозрачных, предсказуемых и стабильных условий для торговли и инвестиций».

Другими словами, глав государств СНГ призывают подписаться под освобождением России от санкций и при этом Москва не берет на себя обязательств по возврату захваченных чужих территорий и поддержки сепаратистских образований в Украине, Приднестровье и Нагорном Карабахе. Возникает вполне обоснованный вопрос. В интересах ли стран СНГ, на территории которых есть подобные образования московского изготовления, поддерживать снятие санкций. Понятно, что от Армении ожидать подобной постановки невозможно из-за ее сателлитного положения, но будет ли это в интересах Азербайджана и Молдовы. Отрицательный ответ очевиден.

Пока же в Белокаменной начали новый раунд игры в конструктивность. Уполномоченный по украинскому направлению заместитель главы администрации российского президента Дмитрий Козак вел переговоры в Берлине. Теперь подобные разговоры будут вести там украинские представители.

В Москве прекрасно понимают, что без ухода из Донбасса ни о каком даже ослаблении санкций не может быть и речи. Наоборот, затягивание урегулирования чревато дальнейшими негативными последствиями. Время работает против Кремля. Если что-то не сделать до ноября, то в случае новых персоналий в Белом доме санкционное давление может серьезно усилиться и тогда придется просто уходить, как в свое время это пришлось сделать СССР с Афганистаном.

Новая фаза игр заметна по пропагандистской риторике. Снова на поверхность вытащили изрядно обветшалый тезис о так называемом распаде Украины. Более того, ее регионы спят и видят, как соединиться в едином порыве под российским флагом.

Об этом в интервью российской «Парламентской газете» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, из состава страны могут выйти Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые в настоящее время «выжидают». Странно, но он не упомянул Харьков и Днепр (Днепропетровск). Забыл, наверное, или не очень силен в составе таких регионов.

Они могут последовать за регионами Юго-Востока, которые «даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины. И поэтому он считает, что Киев до конца года может объявить о выходе из Минских соглашений. И, конечно, Запад устал помогать Украине, учитывая кризис в экономике из-за коронавируса.

Отметим ряд обстоятельств. Каждый раз делить Украину в Москве начинают тогда, когда российская политика не добивается своих целей. Начинает нагнетаться пропагандистский туман, что государства там нет, Зеленский не контролирует страну и вообще она находится под иностранным управлением. Конечно, так называемые ДНР и ЛНР или Приднестровье совершенно самостоятельны. Как Франция, Германия или Чехия.

Подобные разговоры и пропагандистские пассы рассчитаны в первую очередь на внутрироссийскую аудиторию. Они должны объяснить обнищавшим гражданам, что соседнее государство вот-вот развалится и поэтому к такому повороту следует готовиться. Следовательно, необходимы финансовые ресурсы. Придется потерпеть.

В какой-то мере расчет на русскоязычную зарубежную аудиторию, значительная часть которой находится под влиянием московской пропаганды. Косвенно таким образом пытаются повлиять на политиков, в частности, в Берлине, которые поддерживают Украину в виде угрозы потерять голоса таких избирателей.

Интервью Джабарова следует рассматривать, как пробный шар перед попыткой как-то улучшить на будущих переговорах свои позиции. Так называемая неустойчивость украинского государства, в основном в умах российских политиков и европейских полезных идиотов на московском содержании, должна стать дополнительным аргументом.

Надо полагать, что в ближайшее время российская агентура в Украине начнет снова пытаться раскачать политическую ситуацию. Уж очень нужно подкрепить свои позиции.

Ничего подобного не произойдет. России придется уйти из Донбасса и из оккупированного Крыма. Рано или поздно. Для всех лучше раньше.