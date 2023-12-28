Российские оккупанты снова запустили дроны-камикадзе «Шахед» по Украине. Их фиксируют на востоке и юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

По информации Воздушных сил, часть дронов фиксируют в Сумской области. Они летят в направлении Черниговской области.

В то же время движение «Шахедов» заметили в Херсонской области. Беспилотники направляются в Николаевскую область.

Также дроны-камикадзе летят над Черным морем в направлении Одесской области.