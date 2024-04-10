Российские войска сегодня ночью, 10 апреля, запустили по территории Украины ударные беспилотники типа «Шахед».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

«Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 17 БпЛА типа Shahed», — говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 этих ударных дронов были уничтожены.

В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что беспилотники залетали в воздушное пространство Украины со стороны Черного моря, в Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу.

Оккупационная армия запустила с временно оккупированного Крыма не только дроны, но и две крылатые ракеты «Искандер-К» и одну баллистическую «Искандер-М». В результате массированного обстрела в двух регионах вводили аварийные отключения света.