В связи со снежными погодными условиями показатель посещаемости в общеобразовательных учебных заведениях, осуществляющих деятельность в возвышенных местностях Баку, относительно снизился.

Как сообщает Управление образования города Баку, в связи с наблюдающимися погодными условиями усилено внимание к обеспечению нормальной деятельности столичных общеобразовательных учебных заведений.

В управлении сообщили, что усилены связи с соответствующими структурами, обеспечение безопасности учащихся и преподавателей, беспрерывности процесса образования является одним из приоритетов.