Обнародован прогноз погоды на 9 января.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами снег. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью до 2° мороза, около 0°. Атмосферное давление составит 778 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидается мокрый снег, снег, туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 2° тепла, в горах ночью 15-20° мороза, днем 5-10° мороза. На дорогах гололедица.