14 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается снег, который, вероятно, усилится в некоторых местах ночью и утром.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, ночью и утром будет туман, усиливающийся северо-восточный ветер стихнет во второй половине дня.

Температура воздуха ночью составит 0-3° мороза, днем около 0°, вечером до 1°мороза. Атмосферное давление повысится с 766 мм рт.ст. до 770 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана ожидается снег, в некоторых районах будет туман. Восточный ветер будет усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью составит 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 3° тепла, ночью в горах 10-15° мороза, днем 3-8° мороза.

Ночью и утром в горных и предгорных районах на дорогах ожидается гололед.