СНБ Армении заявила, что пресекла попытку убийства Пашиняна

Служба национальной безопасности Армении заявила, что пресекла попытку убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна его политическими противниками.

В заявлении на сайте СНБ говорится, что житель Сюникской области, некто А. М., «имеющий антиправительственные взгляды, не согласный с внешней и внутренней политикой премьер-министра, воспользовавшись наличием оружия и боеприпасов в зоне карабахского конфликта, хранил у себя большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ».

«Более того, указанное лицо достигло договоренности с лидерами действующих в Армении и Карабахе партий, политиками, придерживающимися антиправительственных взглядов, и их сторонниками об использовании незаконно хранящегося оружия и боеприпасов для захвата власти, прекращения деятельности премьер-министра путем незаконного лишения его жизни и узурпации полномочий правительства», — сказано в заявлении.