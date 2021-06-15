Введение вакцинных паспортов, что еще недавно казалось фантастикой, постепенно становится близкой реальностью. Однако в вопросе признания вакцинных сертификатов ЕС действует по принципу каждый за себя. При этом власти объединения предлагают разрешить въезд только тем, кто привит одобренными европейским регулятором вакцинами.

Т.е. для въезда на территорию стран ЕС необходимо пройти вакцинацию препаратом, разрешенным к применению европейским регулятором. Сегодня Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило всего четыре вакцины — препараты Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen. Применение российской вакцины «Спутник V» пока разрешено лишь в двух странах ЕС — Венгрии и Словакии.

Между тем в Азербайджане вакцинация этим препаратом идет полным ходом. В страну завезли еще 40 тыс. доз вакцины «Спутник V». Всего на сегодня 80 тыс. доз этой вакцины. По договору, подписанному между Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и российской компанией ООО «HUMAN VACCINE», в Азербайджан будет поставлено 300 тыс. доз вакцины «Спутник V». Первая партия вакцины (40 тыс. доз) была доставлена в Азербайджан 2 мая.

В нашей стране применяются четыре вакцины от COVID-19: CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech (SVA.O), AztraZeneca (Vaxzevria), разработанная в Оксфордском университете английскими и шведскими учеными, «Sputnik V», созданная в Научно-исследовательском центре имени Гамалеи в России, Pfizer, разработанная немецкой компанией BioNTech. «Граждане могут выбрать любую из четырех вакцин, используемых в Азербайджане, каждая из которых уже доказала свою эффективность», — сообщила накануне заведующая отделом координации проектов Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения АР Сабина Бабазаде.

Другой вопрос, смогут ли вакцинированные не одобренными ЕМА препаратами граждане посещать страны Евросоюза? Иные депутаты Европейской Комиссии даже предлагают «защитить» граждан Евросоюза, которые вакцинируются не одобренными компетентными европейскими органами препаратами. На памяти выступление депутата Европарламента от Италии Иньяцио Коррао, выразившего обеспокоенность в связи с тем, что граждане Европейского союза делают прививки против коронавирусной инфекции в странах, не входящих в состав объединения.

Иными словами, получившие дозы не одобренных вакцин наши граждане въехать в страны Старого Света пока не могут, хотя понятно, что все еще впереди и применяющиеся в нашей стране отдельные препараты получат «зеленый свет» в Европе. Процесс понемногу сдвигается с мертвой точки. В первых числах июня Всемирная организация здравоохранения утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac COVID-19 для экстренного использования, предоставив странам, спонсорам, закупающим агентствам и сообществам гарантии того, что она соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и производства, говорится в официальном сообщении ВОЗ.

В довесок этому инспекторы EMA завершили проверку объектов, на которых производится российская вакцина «Спутник V», сообщил накануне глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери. Но затруднился назвать сроки рассмотрения досье для одобрения российского препарата. В целом же туристический сезон уже в разгаре, а избирательность в вопросе вакцин усложняет въезд в страны лиц, не привитых допущенными там к использованию вакцинами. К тому же решение Брюсселя включать «зеленый свет» только вакцинам, утвержденным EMA, многие считают дискриминационным.

Несправедливой и требующей решения назвал сложившуюся ситуацию доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла:

«Во избежание неудобств было бы лучше придерживаться золотой середины – в этом качестве может выступить единая регламентированная ВОЗ форма документа для посещения всех стран мира, — заметил наш собеседник. – К тому же эпидемиологическая ситуация в мире непредсказуема ввиду появляющихся новых штаммов вируса. Например, неизвестно, как поведет себя новый индийский штамм вируса– приведет ли он к четвертой волне пандемии, или же локализуется в пределах Индии. Ученые ожидают новых сюрпризов, к которым мы должны быть готовы. Вопрос вакцинации в этой связи стоит особенно остро».

По словам ученого, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, а также дефицит вакцин, страны мира не могут выбирать, и в этом вопросе следует искать консенсус.

Председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР, учредитель Евразийской платформы миграционных инициатив Азер Аллахверанов также назвал недопустимой практику деления вакцин на свои и чужие, поскольку мире используются различные препараты и каждая страна делает свой выбор. По словам эксперта, здесь может сработать «эффект бумеранга», а ответные меры способны ударить по миграционным потокам из ЕС в другие страны. «В любом случае считаю ограничения европейского регулятора недопустимыми», — заметил эксперт.

Тем временем глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что их эксперты делают все возможное для скорейшей регистрации вакцины «Спутник V». «Не могу сказать конкретно о графике признания вакцины, но я знаю, что они (эксперты ВОЗ) делают все возможное для того, чтобы ускорить процесс признания», — сказал Гебрейесус в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2021).