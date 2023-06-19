«Можем повторить»- этот популярный в России лозунг, символизирующий готовность жителей самой большой страны мира ввязаться в войну, угробив миллионы своих сограждан и жителей других стран мира, заиграл новыми красками. Повторение получилось не в плане военных успехов. Тут как раз имеет место отрицательный рост. Украинская армия постепенно освобождает свои территории.

В Министерстве обороны Украины подтвердили информацию об освобождении населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, за две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделениями группировки войск «Таврия» было освобождено восемь населенных пунктов — Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

«В целом подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км», — говорится в сообщении. Как реагировать на подобные провалы в РФ толком не понимают. Разве что кремлевские пропагандисты все громче скулят о важности перемирия. Отдельные персонажи даже позволяют себе крамолу в виде констатации провала всей затеи с полномасштабной войной.

А тем временем происходит вполне ожидаемое событие — рост преступности внутри России. Вон, читаем новости и делаем выводы. В Дмитровском районе Москвы четверо вооружённых автоматами и пистолетами мужчин обокрали проститутку на 20 тысяч рублей. По информации российских СМИ, клиенты узнали адрес 27-летней «ночной бабочки» под предлогом группового заказа. Когда девушка открыла дверь, в квартиру ворвались четверо мужчин с пистолетами и автоматами, которые ударили её по лицу и вытащили 20 тысяч рублей из сумочки, после чего убежали.

По горячим следам полицейским удалось поймать одного из злоумышленников. У 41-летнего задержанного изъяли пистолет Grand Power, автомат СХ-АК-103, три магазина и 59 патронов. Сейчас правоохранители разыскивают его сообщников. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору». При этом, происходящее вовсе неудивительно. Российская власть сама «выпустила джина из бутылки», героизируя уголовников.

Это ведь с ее согласия на войну против Украины стали вербовать тех, кто сидел в тюрьмах. И если в начале вербовочной кампании в ЧВК «Вагнер» утверждали, что на войну отправят исключительно осужденных за нетяжкие преступления, впоследствии все оказалось с точностью до наоборот. Таким образом, в рядах «освободителей» появились убийцы и насильники, причем некоторые с очень длинным криминальным шлейфом.

В итоге имел место показательный случай в Чувашии. На фронт 23-летнего Никиту Любимова завербовали в колонии, где он отбывал наказание за избиение и грабеж. Ранее он был судим и за изнасилование. Теперь же его обвиняют в том, что он до смерти избил знакомого, который давал против него показания. Местные жители рассказали журналистам, что после возвращения «вагнеровца» в родную деревню он угрожал женщинам, но «на это безобразие только разводили руками – мол, он приехал как герой». Однако потом опьяневший от безнаказанности преступник совершил убийство.

И это только начало. Ведь, руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже заявил, что после участия в войне против Украины на территорию России вернулись 32 тысячи бывших заключенных. Несмотря на уверения Пригожина о «минимальном количестве» новых преступлений, которые совершили его зэки, россияне уверены: скоро многие прочувствуют на себе героизацию этих убийц.

Правильно они, жители страны-оккупанта, все понимают. Ведь такое количество мужчин, имеющих криминальное прошлое, видевших кровь, смерть, совершавших чудовищные преступления в Украине и чувствующих себя «героями», будут разгуливать по просторам РФ в поисках жертв. Причем, многие из «героев» имеют при себе оружие. Бумеранг насилия возвращается.

В этом нет ничего удивительного. Ведь и окончание Второй мировой войны в СССР сопровождалось чудовищным всплеском преступности. Ее породили не только голод и нищета, беспризорность, неустроенность бытовой и досуговой жизни. Кроме того, проблема тогда также усугублялась наличием оружия у населения и ошибкой советской власти в виде проведения масштабных амнистий.

В итоге, миллионы мужчин, прошедших самую кровопролитную в истории войну, пришли домой. Им нужно было думать над тем, как кормить семьи. Но большинству приходилось трудиться за копейки. Часть армейцев считали свое положение унизительным, не беря во внимание сложившиеся по всей стране обстоятельства. Не приспособившись к условиям мирной жизни, они вставали на преступный путь.

В сравнении с победным 1945-м, ближе к 1947-му уровень преступности вырос наполовину. Официальная статистика зафиксировала 1,2 миллиона различных типов уголовных преступлений. Среди самых популярных — налеты на сберегательные кассы и инкассаторские машины, вооруженные ограбления точек продаж и складов, дерзкие квартирные кражи с убийствами мирных граждан.

Да, сейчас с войны против Украины вернутся не миллионы, а десятки, в худшем случае сотни тысяч россиян. Соответственно, масштаб совершенных ими преступлений будет не таким огромным. Но они, как ни крути, будут. И правоохранительная система РФ не будет в состоянии с этим всем справиться. Потому, что она выучена только оппозиционеров гонять, а вот противостоять тем, кто имеет боевой опыт, объединяется в банды и имеет оружие — это совсем иное дело. Так что неизбежно постепенное, но неумолимое погружение РФ в болото криминальных преступлений, совершенных теми, кого власть героизировала. «Можем повторить» сработало!