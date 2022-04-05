Издание D-Smart Spor сообщает, что российский бизнесмен Роман Абрамович прибрел турецкий футбольный «Гезтепе».

Источник утверждает, что стороны уже согласовали условия сделки, официальное объявление ожидается в пятницу, 8 апреля.

В этом сезоне «Гезтепе» после 31 тура занимает 18-е место из 20 в чемпионате Турции. Команда из Измира одержала всего семь побед и проиграла последние восемь матчей.

Напомним, что из-за ситуации на Украине российскому бизнесмену и владельцу «Челси» Роману Абрамовичу пришлось принять решение о продаже клуба из-за наложенных на него санкций.

10 марта было объявлено, что Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список, активы предпринимателя в стране заморожены.

Позже руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) отстранило бизнесмена от должности главы футбольного клуба. Сейчас руководство осуществляется попечителями благотворительного фонда «Челси».

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом АПЛ, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.