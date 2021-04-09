СМИ рассказали об итогах экспертизы данных из ноутбука сына Байдена

Компьютерные эксперты подтвердили аутентичность писем и фотографий Хантера Байдена, которые могут свидетельствовать о его вовлеченности в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на информацию в ноутбуке, предположительно принадлежавшем сыну президента США.

В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля.

Издание сообщает, что приобрело копию жесткого диска этого лэптопа, после чего обратилось к специалистам компании Maryman & Associates для компьютерно-технической экспертизы его содержимого. Основатель фирмы Брэд Мэриман почти 30 лет работал в в структурах информационной безопасности ФБР.

В отчете экспертов говорится, что вся информация в ноутбуке является аутентичной. Они отмечают, что в ходе исследования не обнаружили никаких следов фабрикации или фальсификации материалов.

Как сообщает газета, помимо компрометирующих фотографий ноутбук содержит письмо, в котором Байден-младший умоляет своего отца баллотироваться на пост президента США, чтобы спасти его репутацию. «Если ты не будешь участвовать выборах, я никогда не получу шанс на спасение», — говорится в тексте послания от февраля 2019 года, скриншот которого приводит газета. (Газета.Ру)