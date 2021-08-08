Эвакуация всех афганцев, помогавших войскам США во время проведения военной кампании в республике, в том числе переводчиков, при нынешнем ее темпе займет более двух лет. Об этом сообщаетNBC, ссылаясь на данные Белого дома.

Из Афганистана уже эвакуированы почти 700 человек, которых примут по специальной иммиграционной программе, но это менее 1% от общего числа афганцев, претендующих на переселение вместе с членами своих семей.

По данным западных СМИ, порядка 18 тысяч жителей Афганистана, помогавших американцам, и около 53 тыс. членов их семей хотят получить иммиграционные визы. Ожидать их получения они будут на военных базах США, в том числе в третьих странах.