Региональный директор Всемирного банка по странам Южного Кавказа Себастьян Молинеус освобожден с занимаемой должности.

Как сообщает #, на его место назначена Роланд Прайс.

Уроженка Ямайки Р.Прайс примкнула к Всемирному банку в 2006 году. До данного назначена она занимала должность менеджера по стране в Руанде.

Новый региональный директор приступит к исполнению обязанностей с 1 сентября.

Отметим, что С.Молинеус работал на посту регионального директора по странам Южного Кавказа с 2019 года. Он продолжит работу в качестве директора по стратегии и операциям в вашингтонском офисе Всемирного банка.