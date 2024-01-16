16 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев открыл Лянкяранский региональный центр ASAN xidmət.

Как сообщает #, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Ульви Мехдиев проинформировал главу государства о центре.

Было отмечено, что Лянкяранский региональный центр ASAN xidmət построен в селе Гурумба. На отведенной под центр территории в два гектара созданы трехэтажное административное здание, наземная автопарковка, зона отдыха и детская игровая площадка, а также «ASAN Кафе», построен фонтан.

Глава государства ввел Лянкяранский региональный центр ASAN xidmət в действие.

Было сообщено, что центр будет оказывать услуги около 500 тысячам граждан, зарегистрированным в Лянкяранском, Астаринском, Лерикском и Ярдымлинском районах. В то же время территориальных ограничений в его деятельности не предусмотрено. Здесь будут работать 214 сотрудников и 40 волонтеров.

Центр оснащен камерами видеонаблюдения, системой пожаротушения, централизованной вентиляционной системой, терминалами ASAN ödəniş, киосками электронной жалобы, электронного опроса и звонков в колл-центр, а также современным оборудованием.

С целью обеспечения развития стартапов в регионе здесь также будет действовать Центр инкубации и акселерации INNOLAND. Также планируется создать Центр инновационного развития ASAN, основная цель которого – способствовать повышению профессионального уровня кадров, работающих в различных частных и государственных структурах в нашей стране, с применением передового опыта и инновационных методов обучения ASAN.

Было отмечено, что центры ASAN xidmət обеспечены инновационными решениями в связи с предстоящими 7 февраля президентскими выборами. Так, в терминалы ASAN növbə в центрах добавлен функциональный раздел под названием «Seçici statusunu yoxla». Граждане могут просканировать удостоверение личности в указанных местах и проверить свое имя в списке избирателей, узнать на каком избирательном участке им следует проголосовать. Кроме того, можно получить информацию об избирательном округе и участке по месту регистрации, адресе избирательного участка, где пройдет голосование. Новый проект реализован в рамках сотрудничества Центральной избирательной комиссии и ASAN xidmət. В то же время подготовлен концептуальный план мероприятий, которые будут проведены ASAN xidmət в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира». Согласно плану, будет организован ряд форумов, конкурсов, хакатонов и фестивалей.

Глава государства был проинформирован об инновациях, которые будут внедрены в Лянкяранском региональном центре ASAN xidmət — Экспорт интеллектуальных продуктов, Фонд доверия, Центр акселерации государственных услуг, Универсальный оператор, Услуги на основе искусственного интеллекта и смарт-браслет. В связи с организацией деятельности АSAN xidmət на освобожденных от оккупации территориях было сообщено, что для создания центров Государственное агентство провело исследования в 7 районах, в результате чего с учетом прогнозируемого количества обращений и благоприятного географического положения была установлена целесообразность создания центров ASAN xidmət в Агдамском, Лачынском и Джебраильском районах. Одновременно в настоящее время в городе Шуша продолжается строительство здания ASAN xidmət.

Отметим, что в настоящее время в нашей стране действуют 26 центров ASAN xidmət. Лянкяранский региональный центр ASAN xidmət является 27-м по счету.

Всего в центрах ASAN xidmət различными государственными органами, а также частными компаниями и предприятиями гражданам оказывается около 400 услуг, а в центрах ASAN kommunal ОАО «Азеришыг», ОАО «Азерсу» и ПО «Азеригаз» предоставляют 55 услуг.

До 8 января текущего года в центры ASAN xidmət поступило около 70 миллионов обращений от более чем 8 миллионов 890 тысяч граждан. Согласно проведенным опросам, коэффициент удовлетворенности граждан услугами составляет 99,8 процента.

Государственное агентство подписало договоры более чем с 20 странами и международными организациями об экспорте модели ASAN xidmət.