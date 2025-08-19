Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Масуд Пезешкиан в Ереване подписали заявление, где выразили готовность поддержать региональный формат «3+3». Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

«Они поддержали продвижение механизмов регионального сотрудничества, включая региональную консультативную платформу «3+3», — говорится в заявлении.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу выступили в конце 2020 года лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, позднее он получил название «3+3». Россия и Иран приветствовали эту идею, Армения также присоединилась к участию в формате. Грузия заявила, что не планирует участвовать в инициативе.