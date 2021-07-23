Гулиев Вилаят Мухтар оглу отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Венгрии.

Как сообщает АПА, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Другим распоряжением главы государства Тахир Тагизаде назначен послом Азербайджана в Венгрии. В свою очередь Т.Тагизаде освобожден от обязанности посла Азербайджана в Великобритании и Северной Ирландии, Ирландии, Исландии.

Распоряжением главы государства, также отозван посол Азербайджана в Малайзии, Мьянме, Таиланде и Брунее Галей Аллахвердиев.

Послом Азербайджана в Малайзии назначен Ирфан Шакир оглу Давудов.

Камиль Таджид оглу Хасиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Сербия.