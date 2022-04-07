Не позор, а позорище!

Азербайджанский футбол стал уже притчей во языцех. Какая только критика, какие насмешки не адресуются этому виду спорта у нас в стране и тем, кто занят в этой отрасли? Но как показывает ход событий, из всего этого моря недовольства не только не делаются выводы, а, наоборот, каждый прожитый день, каждый сыгранный матч ещё более усугубляет ситуацию.

Частенько, наблюдая за действиями сборной Азербайджана на поле и становясь свидетелями очередного поражения, мы употребляем слово «позор». Но что означает это слово? Что в каждом конкретном случае вкладывается в это понятие? Каков бы ни был ответ, но несколько дней назад мы стали свидетелями очередного позора. Был опубликован традиционный ежемесячный рейтинг ФИФА. Так, Азербайджан умудрился опуститься на 8 (!) ступеней вниз и теперь занимает 129-ую строку! Но вся глубина позора ещё не в этом. Чтобы прояснить ситуацию, мы просто назовём несколько сборных, которые находятся выше нас в рейтинге ФИФА. Итак. Каморры! Ангола! Гамбия! Зимбабве! Того! Мозамбик! Малави! Таджикистан! Гвинея-Биссау!.. Ну, не знаем. Это уже даже не позор, это – позорище! Казалось бы, после такого казуса все причастные к такому позорищу – официальные лица АФФА и члены тренерского штаба — на время заглохнут, исчезнут, чтобы праведная ненависть к ним хоть немного остыла. Но не тут-то было! Как оказалось, этот позор никак их не коснулся. И как ни странно, первым подал голос главный тренер сборной Джанни де Бьязи. Да ещё какой голос!

Тренер с параллельного мира

«Проблема в том, что у нас очень мало времени на подготовку. В нынешнем «окне» мы сыграли с Мальтой и Латвией, уступив в обеих встречах со счетом 1:0. Мы попробовали новую систему, хотя у нас было не так много дней… Чего-то у меня, безусловно, не хватает. Мы изо всех сил пытаемся понять, что мы строим вместе: я работаю над этим, но данного мне времени для этого не так уж много», — высказался он.

Господи, но неужели уважаемый маэстро не в курсе, что практически у всех сборных одинаковый график? С чем или с кем проводятся параллели, чтобы жаловаться на нехватку времени? У какого тренера, у каких национальных сборных на тренировки и сборы отводятся месяцы? Неужто итальянец живёт в параллельном мире? Или он предполагает, что раз Азербайджан в рейтинге ФИФА прозябает на дне, то и осведомлённость болельщиков в этой стране соответствующая? Да нет же, слава Богу, читаем, смотрим, следим, знаем. Так что, не на тех напали. Таким сказкам тут никто не верит.

Так и по шее схлопотать недолго

Но стенания де Бьязи по поводу нехватки времени – это только цветочки. А вот и ягодки: «Есть еще одна проблема – характер. Если ты изначально считаешь себя проигравшим, то всегда будешь проигрывать. А надо быть менее смиренными и быть более гордыми и решительными. Я до сих пор не могу повлиять на это, передать свой дух трусливой команде».

Право, не хотим вводить кого-то в заблуждение, может в мировой профессиональной футбольной практике и были случаи общественного оскорбления целой команды её наставником, но мы этого не припоминаем. Какие положительные подвижки это может вызвать? Неужели прилюдное унижение – это самый оптимальный метод воздействия на игроков? И вообще, как должен отреагировать зрелый мужчина, если кто-то называет его трусом при всём честном народе, пусть даже это делает тренер? Нет, мы, конечно же, не сомневаемся в выдержке и профессионализме наших футболистов (кстати, это сарказм), но ведь у кого-то могут и нервишки сдать. И тогда де Бьязи просто не сможет что-либо объяснить съездившему ему по физиономии, благо азербайджанским он совсем не владеет. Да и если владел бы, вряд ли успеет чем-то возразить. И, что тут греха таить, при таком стечении обстоятельств болельщики не особо возмутятся. Ведь фактически итальянец оскорбил и нас тоже. Так что…

Небольшая ремарка

Лет 20 назад автору этих строк пришлось брать интервью у одного из футболистов тогдашней сборной Азербайджана. Делясь своими воспоминаниями о ныне покойном Ахмеде Алескерове, он сказал примерно следующее: «В одном из матчей у нас наметилась хорошая контратака, но я всё загубил, не отдал вовремя пас. После игры в раздевалке Ахмед Лятифович так съездил мне по шее!.. Да, бывало он на тренировке стегал нас ремнём». Так вот, не нам судить о методах покойного тренера, прав был он или нет. Но при любом раскладе — наш земляк делал это всё в узком кругу, кругу людей, которые приобщены к этому процессу! Но то, что ни Алескеров, ни кто-либо другой из азербайджанских тренеров не позволял себе прилюдное оскорбление своих подопечных – это точно.

Игры в июне, но проиграли мы уже в апреле

Де Бьязи предсказал в какой-то мере и будущие события. Точнее, об этом мы можем сделать выводы из его слов. Хотя и без него всем прекрасно было понятно, что ничего хорошего предстоящие игры сборной Азербайджана не обещают. Но итальянец поставил все точки над «i»: «У сборных свои проблемы: мы проведем четыре матча Лиги наций за 12 дней. У меня и игроков не хватает для такого графика! Некоторые вещи оставляют вас в недоумении». Вот так. Игры, о которых говорит де Бьязи, предстоят ещё в июне, но главный тренер спел заупокойную на 2 месяца раньше. Фактически мы проиграли уже в апреле. О каких результатах теперь можно говорить? Что требовать с команды, у руля которого стоит смирившийся со своим бессилием старец? И неужели непонятно руководству АФФА, что де Бьязи – это, может, самая последняя подходящая фигура для поста главного тренера основной сборной страны? В федерации всё же должны понять, что упорство, целеустремлённость, конечно же, хорошие качества. Но когда они переходят в настырность и ослиное упрямство, то уж, извините, хорошего в этом мало. Пора, ой как пора распрощаться с де Бьязи! И чем быстрее это произойдёт, тем большую пользу получит азербайджанский футбол.