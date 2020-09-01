Слухи о распространении коронавируса на базаре «8 километр» «сильно преувеличены»

Весной 1897 года в одной из американских газет была опубликована информация о гибели известного писателя Марка Твена.

Марк Твен отреагировал на эту информацию фразой, которая впоследствии стала крылатой: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

31 августа ряд местных СМИ опубликовал информацию о закрытии Открытого акционерного общества «Торговый центр 8 –км», именуемого в народе «базар восьмого километра», размещенного на территории Низаминского района. В качестве причины закрытия рынка согласно информации, является распространение коронавируса COVİD-19 на территории торгового центра.

Чтобы проверить эту информацию, корреспондент # связался с работниками Акционерного общества «Торговый центр 8-км».

По их словам, информация о закрытии торгового центра не соответствует действительности.

«Да мы временно закрыли ряд магазинов, которые размещены на территории торгового центра в связи с не ношением их работников медицинских масок и не соблюдением ими требований о сохранении социальной дистанции. Но другие магазины и секция по продаже продовольственных товаров продолжают функционировать по-прежнему», — сообщили нам работники Акционерного общества.

Высказывания работников также подтвердили арендаторы магазинов, размещенных на территории торгового центра. «Никакого распространения коронавируса на территории торгового центра не было. В связи с несоблюдением требований борьбы с коронавирусом несколько магазинов действительно были временно закрыты. Но большинство магазинов продолжают функционировать в прежнем режиме», — сообщили нам арендаторы.

Главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев также считает информацию о распространении коронавируса на территории ОАО «Торговый центр 8-км» необоснованной. «Я бы посоветовал журналистам, прежде чем публиковать ту или иную информацию тщательно ее проверять», — заявил Джалал Исаев.

Отметим, что информация о закрытии ОАО «Торговый центр 8-км» периодически появляется в СМИ. Но каждый раз эта информация оказывается «сильно преувеличенной».