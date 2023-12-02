В столице Боснии и Герцеговины Сараево состоялся традиционный зимний «Дипломатический благотворительный базар».

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Боснии и Герцеговине.

На мероприятии приняли участие представители более 40 посольств и представительств, аккредитованных в этой стране.

Азербайджан также представил стенд с различной продукцией, включая азербайджанские сладости, чай, джемы, сувениры, ковры небольших размеров.

Азербайджанская продукция вызвала большой интерес участников мероприятия.

Доходы от базара будут переданы в качестве пожертвований в дом для детей-инвалидов в Сараево.