Посол Франции в Варшаве Фредерик Бийе был вызван в МИД Польши в связи с высказываниями президента страны Эммануэля Макрона о польском премьер-министре Матеуше Моравецком. Об этом сообщил официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина в своем аккаунте в Twitter.

Ранее Макрон в интервью изданию Le Parisien назвал польского премьера «правым антисемитом». По словам французского лидера, Моравецкий неоднократно встречался с ультраправым кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен.

В заявлении от 5 апреля Моравецкий призвал Запад ужесточить санкции и эмбарго на российские ресурсы. Он также обратился к Макрону со словами: «Господин Макрон, сколько раз вы встречались с Путиным, вы чего-нибудь добились? С преступниками нельзя торговаться».

Макрон назвал озвученные Моравецким обвинения в свой адрес «беспочвенными» и «скандальными». (Агентство Анадолу)