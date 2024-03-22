Черно-белые снимки президента Франции Эмманюэля Макрона, который избивает боксерскую грушу, вызвали неоднозначную реакцию в СМИ и соцсетях.

Изображения, опубликованные в Instagram его официальным фотографом Соазиг де ла Муассоньер, комментаторы наделили политическим подтекстом, передает focus.ua.

Комментаторы связали эти снимки со все более жесткой позицией Макрона в отношении Москвы. В последние недели Макрон вновь заявлял о возможности отправки западных войск в Киев, предупреждая о рисках для европейской безопасности в случае победы России в Украине.

Сандрин Руссо, член парламента от EELV, раскритиковала президента за образ мачо, изображенный на фотографиях.

«Какое убожество в политике. Какое поражение прогрессизма. И какая бедность политического общения», — заявила Руссо в посте на X.

В своей статье в левой газете Libération комментатор Джонатан Буше-Петерсен назвал президента «Рокки Макроном».

В беседе с газетой Le Parisien Филипп Моро-Шевроле, эксперт в области политических коммуникаций, заявил, что «послание адресовано Владимиру Путину», пояснив, что президент Макрон хочет показать, что он «в борьбе».

Телекомпания CNews заявила, что Макрон «готов к бою» и он «полон решимости победить своих противников», а также сделали французскому президенту комплимент, отметив, что он выглядит «настоящим воином».

Французский еженедельный женский журнал Femme Actuelle обошелся без политического контекста, но зато отметил, что Макрон в отличной форме.