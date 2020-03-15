Слив против власти Пашиняна

Видимо, у армян назревает новая пиар-война в преддверии «президентских и парламентских выборов» в оккупированном Нагорном Карабахе и конституционного референдума в Армении. Газета «Голос Армении» опубликовала большую статью, в которой подводит читателя к мысли об антигосударственном характере власти Пашиняна, и о том, что все члены его команды являются агентами влияния Запада.

В материале под красноречивым заголовком «Армения, 2 года оккупации. Марионеточный режим» автор даже приводит конкретные имена, и называет иностранные организации, где эти люди работали прежде.

Газета указывает, что это только первая публикация, последующие разоблачения ожидаются в продолжениях. То есть, очевидно, «Голос Армении» относится к медиа-ресурсам Карабахского клана, десятилетиями владевшего Арменией до прихода Пашиняна. И его статью тут же перепечатали два известных ереванских агентства – «Панорама» и «Новости Армении» — следовательно, они тоже оттуда.

Итак, что же рассказывает нам газета? «Скоро исполнится 2 года, как к власти в Армении пришли марионетки внешних сил. Мыслящая часть общества отметит вторую годовщину узурпации власти агентами влияния на деньги иностранных государств. Армянская пародия на цветную революцию была не разовым контрабандным товаром, она долгое время готовилась местными неправительственными организациями под неусыпным контролем внешних сил.

На пороге второй годовщины смены власти аналитическая мысль в Армении обратилась к истокам того, что произошло со страной и народом в апреле-мае 2018 г. Некоторые считают началом оккупации страны 31 марта. В тот день Никол во главе немногочисленной группы соратников сделал первый шаг из Гюмри по направлению к Еревану. Появились аналитические исследования о роли общественных структур в насаждении чуждых народу ценностей, они легли в основу соответствующих докладов и публикаций».

Далее приводится название того исследования, на которое ссылается «Голос Армении»: «В рамках одной публикации представить все фрагменты доклада под названием «НПО в Армении: «буревестники демократии» и инструментарий внешнего управления» не представляется возможным. Мы будем периодически публиковать сведения из этого доклада, что поможет нашим читателям разобраться в деталях событий, связанных со сменой власти».

То есть, не называются авторы, место и время подготовки этого доклада, что наводит на размышления о том, откуда же он тогда взялся. Простой поиск в Google выводит нас на некий «интернет-журнал «Военно-политическая аналитика», хотя легче от этого не становится – в выходных данных этого издания не указаны ни страна пребывания, ни кто его создал. Есть только несколько, но довольно туманных ориентиров – издается виртуальный журнал только на русском языке, публикации в нем носят больше прокремлевский характер, и нередко касаются армянской тематики.

Значит, в принципе нельзя исключать и того, что реальные авторы доклада сидят в офисе бывшей правящей, а ныне оппозиционной Республиканской партии Армении – официальной политической организации Карабахского клана.

Но как бы там ни было, сведения, представленные в нем весьма интересны, и пока что никем в Армении публично не опровергнуты.

В качестве яркого примера вмешательства внешних сил во внутриполитические процессы в докладе фигурирует ссылка на захват боевиками вооруженной группы «Сасна црер» полка ППС, случившегося в 16-м году в центре Еревана.

Указывается, что накануне и во время вооруженного захвата руководитель «Женского ресурсного центра», ныне член руководящего органа партии «Гражданский договор» Лара Агаронян и ее единомышленники распространяли в социальных сетях листовки с описанием методов противодействия полиции.

Эта условная «коалиция одобрения» действий вооруженной группы, по оценкам авторов доклада, напоминает политические коалиции, которые стали двигателями «цветных революций» в постсоветских странах. Помимо НПО они включали в себя представителей как либеральных, так и националистических групп.

Далее сообщается, что «спустя почти 2 года после завершения активной фазы «бархатных» протестов Никол Пашинян на своей странице в FB рассказал о затратах на смену власти. В частности, на открытый им счет было переведено примерно 260 тыс. долларов.

Глава правительства получал финансовые средства как от своих сторонников в Армении, так и из США, РФ, Франции, Канады. Авторы исследования считают вовсе не случайным, что «бархатная революция» вознесла на вершину власти многих активистов НПО, что, по мнению ряда политологов, стало одной из причин нестабильности системы государственного управления.

К примеру, координатор избирательных программ Центра по борьбе с коррупцией «Трансперенси интернешнл» магистр политических наук Американского университета Армен Григорян стал секретарем Совбеза РА. Вице-спикер парламента Лена Назарян, министр науки, образования, спорта и по делам молодежи Араик Арутюнян, депутат Эрикназ Тигранян и др. пришли во власть из упомянутой организации, которая финансируется из внешних источников.

К той же когорте принадлежит и руководитель организации «Союз информированных граждан» Даниэл Иоаннисян, прославившийся, как и Григорян, своими антироссийскими заявлениями. Филиал его организации на деньги правительства РА в настоящее время осуществляет контроль над подготовкой к парламентским и президентским выборам в т.н. Республике Арцах. Второй организацией, которая на тех же условиях была допущена в «Арцах», стала все та же «Трансперенси интернешнл» — кузница кадров для новой власти. Сегодня эти 2 структуры отслеживают предвыборную ситуацию в «Арцахе»…

В докладе указывается, что за 4 года деятельности организация Иоаннисяна стала получателем грантов на сумму в 590 тыс. долларов от различных иностранных фондов. Более половины суммы предоставил Фонд Сороса за последние 2 года».

Под конец автор «Голоса Армении» указывает, что пока он ограничил свой экскурс организациями «Союз информированных граждан» и «Трансперенси интернешнл», а в последующих публикациях расскажет о других структурах, которые «внесли и продолжают вносить свой посильный вклад в дело разрушения национального государства».

Что ж, в добрый путь. Чем сильнее будут морально ослаблены — взаимными распрями — основные политические силы Армении, тем более это на руку Азербайджану. Первый удар нанесен «старой командой», вскоре вероятно следует ждать ответного хода власти.