Армянская оппозиция едина в стремлении отстранить премьера Никола Пашиняна от власти и «дорожная карта» по отстранению будет составляться на площади Свободы. Об этом заявил журналистам руководитель фракции «Честь имею» и экс-директор СНБ Армении Артур Ванецян, который в воскресенье начал бессрочную акцию.

Основная задача – отставка Пашиняна и предотвращение сдачи Арцаха Азербайджану. Со слов Ванецяна, у оппозиции есть информация о планах власти признать Карабах в составе Азербайджана, да и сами заявления членов правящей команды об этом свидетельствуют.

После недавних событий Ванецян не представляет себя в парламенте, в кабинетах или зале заседаний.

«Я не могу сидеть с людьми, считающими, что Арцах имеет будущее в составе Азербайджана», — добавил он.

Действий полиции, возможности применения силы против демонстрантов политик не боится, заявляя, что «нет ничего страшнее потери родины». Ванецян уверен, что ему и его коллегам из оппозиции удастся сорвать реализацию договоренностей, достигнутых властями. Он не исключил, что власти согласились на односторонние уступки в результате внешнего давления.

13 апреля премьер Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, выразил сожаление, что в 2018 и 2019 гг. не сказал народу, что все «наши друзья, далекие и близкие, ожидают от нас в той или иной конфигурации вернуть Азербайджану семь районов (вокруг Нагорного Карабаха) и снизить установленную нами планку по статусу Арцаха». Его позицию активно поддержали депутаты от правящего «Гражданского договора», один из них – Виген Хачатрян заявил, что изначально тезис о невозможности нахождения Арцаха в составе Азербайджана был ошибочным. (Спутник-Армения)