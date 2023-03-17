В настоящее время в геополитической и геоэкономической плоскости Азербайджан-Армения-Россия идут настолько сложные и запутанные процессы, что выявить главную тенденцию кажется весьма сложным занятием.

Тут сперва заметим, что несмотря на заявления российских политиков, дипломатов и военных о том, что якобы Армения остается дружественной страной и союзником России, на самом деле, вовсе не так- между Москвой и Ереваном, как говорится, дуют холодные ветры, отношения Кремля со своим «форпостом» с каждым днем становятся холоднее.

Согласно последним сведениям, в ответ на антироссийские заявления Никола Пашиняна, Кремль создает против армянского премьера «союз миллиардеров», ядром которого является небезызвестный Рубен Варданян. Пашинян тоже не намерен успокоиться и угомониться, нет, он почти каждый день выступает с новыми заявлениями, которые содержат антироссийские призывы и свидетельствуют об антироссийских планах армянского премьера.

Надо сказать, что Запад также составляет компанию армянскому премьеру, всячески поддерживая его. Конечно, некоторые политические наблюдатели обвиняют США и союзников в том, что последние в большей степени, стараются мутить воду. Но это не совсем так. Конечно, Западные страны стараются получить хоть какой-то статус для сепаратистской части Нагорного Карабаха, но нельзя отрицать такой факт, что в настоящее время линия фронта или же противостояния между Россией и Западом проходит также через Южный Кавказ.

Но дипломатическую и политическую поддержку, которую в настоящее время оказывает Запад Армении, нельзя объяснить исключительно противостоянием США и союзников с Россией. Нет, Запад заинтересован в установлении мира и стабильности и в этом регионе мира и считает, что теперь, когда идет война между Россией и Украиной, есть реальные возможности для этого. Что касается статуса для армян Нагорного Карабаха, разве не стремится к этому другой игрок теперешнего карабахского военно-политического театра, т.е. Россия? Конечно, этого хочет и Россия, в противном случае, она не держала бы наших экологических активистов по дороге в Ханкенди аж три месяца! Но в подходах России и Запада есть одна серьезная разница. Запад не намерен обеспечить с помощью карабахского конфликта свое военное и политическое участие в Карабахе. Для России же карабахский конфликт продолжает оставаться тем рычагом, который позволяет ей находиться в этом регионе и влиять на политику двух конфликтующих стран…

Что же касается армянского премьера, он проводит противоречивую, несистемную и непоследовательную политику. Буквально несколько дней Никол Пашинян наконец-то высказал свое отношение к военному инциденту между азербайджанской армией и силами сепаратистского режима, призывая карабахский режим интегрироваться с Азербайджаном. А через пару дней он заявил совсем противоположное. Чувствуется, что политики и дипломаты Запада оказывают давление на Пашиняна. В противном случае, он вообще не выступал бы с призывами установить мир и стабильность в регионе. Сейчас в политике Пашиняна, хотя весьма слабым образом, но все –таки прослеживается одна тенденция: армянский премьер стремится сместить центр тяжести российского участия и влияния в регионе из Армении в Нагорный Карабах, переложить груз карабахской проблемы, как говорится, на плечи России. А примет ли Москва эту «передачу» Еревана? Конечно, примет! Ведь, сепаратистская часть Карабаха является тем единственным рычагом, который позволяет держать в своей орбите Баку и Ереван! А так, Пашинян должен понять одно: без установления нормальных отношений с Азербайджаном и Турцией, ему невозможно будет проводить свою антироссийскую и западную политику.

Ни Франция, вообще, ни Европа и США не заменят Армении ее соседей. После того, как отношения с Россией станут более напряженными, в поле зрения останутся Грузия, Азербайджан и Турция, так как, Запад не желает сближения Еревана с Тегераном. Неужели Пашинян не понимает, что его прозападные планы могут реализоваться только при одном условии: Ереван должен кардинальным образом изменить свою региональную политику.

Что касается российского давления, после прихода Пашиняна к власти оно постоянно продолжало расти. Москва «терпит» армянского премьера только по трем причинам. Во-первых, Пашинян пока имеет поддержку у населения Армении. Во-вторых, Кремль хочет свалить все негативы процесса разрешения конфликта на Пашиняна. В-третьих, «пятая колонна» России в Армении требует от Кремля больше уступок для своей страны и не намерена идти на необходимые уступки в процессе разрешения конфликта. Пашинян понимает, что без уступок не обойтись, но он не является «своим человеком» для Москвы…

А каким представляется ближайшая перспектива процесса? Однозначно трудно сказать. США и Европа стремятся восстановить брюссельский процесс.

Но Пашинян продолжает выступать с противоречивыми заявлениями. Теперь он требует участия в процессе представителей сепаратистского режима.

Армянский премьер к сожалению, не понимает одного: время работает против него. Со временем будет падать его политический рейтинг в стране. Плюс, терпение не только России, даже его новых союзников, т.е. Запада, вовсе не бесконечно…