Основатель Amazon и миллиардер Джефф Безос купил третье поместье на искусственном острове Индиан-Крик в Майами за $90 млн (около 8,3 млрд руб.). Это место известно как «Бункер миллиардеров», сообщает Bloomberg.

Безос стал владельцем дома с шестью спальнями, который в последний раз сменил владельца в 1998 году — тогда его продали за $2,5 млн. Источники, близкие к бизнесмену, утверждают, что Безос планирует переехать в новое поместье на время реконструкции его других домов на острове.

Это его третья покупка в «Бункере миллиардеров». Прежние две усадьбы на том же острове обошлись Безосу в $79 и 68 млн, которые он начал скупать в 2023 году. Среди именитых соседей основателя Amazon значатся бизнесмен Джаред Кушнер и дочь 45-го президента США Иванка Трамп, игрок в американский футбол Том Брэди и другие богатые жители США.

По данным Bloomberg, Безос также владеет домом в Вашингтоне, поместьем на Мауи и особняком в Беверли-Хиллз, который он купил за $165 млн (около 15,2 млрд руб.) в 2020 году.