Слив и шантаж? — В вопросе «геноцида» все средства хороши

Президент США Джо Байден намерен официально признать «геноцид армян» в Османской империи в начале XX века, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

По ее информации, соответствующее заявление хозяин Белого дома может сделать 24 апреля. При этом источники издания отмечают, что окончательного решения пока не принято, а Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официальное признание так называемого геноцида.

Как рассказал # турецкий политолог Орхан Гафарлы, пока не совсем понятно, как Турция собирается реагировать, если США признают «геноцид армян».

«Предсказать какие будут ответные меры трудно, однако в Анкаре понимают, что когда-то это случится. Безусловно это отрицательно повлияет на отношения США и Турции, но я не думаю, что это как-то будет влиять на отношения Турции и НАТО. Потому как это не вопрос НАТО. Однако тут вопрос в том, что даст США признание «геноцида армян?», — сказал политолог.

В свою очередь турецкий аналитик Энгин Озер напомнил, что Россия, Франция, Германия и еще несколько государств признают «геноцид армян», однако сей факт на дипломатические отношения между странами никак не влияет.

«В этом плане, между Турцией и США, в случае признания ими «геноцида», будут такие же отношения, какие сейчас мы видим между Россией и Турцией. Вашингтон вопрос «геноцида» использует в качестве козыря и давления на Анкару, после признания этот вопрос будет снят, но и ничего так и не произойдет. Однако однозначно можно сказать, что да, сейчас отношения испортятся, но в среднесрочной перспективе все наладится. Но вопрос «геноцида» будет снят раз и на всегда», — отметил политолог.

По словам аналитика, не исключено и то, что Байден не признает «геноцид», но его администрация сама сливает новости в СМИ, чтобы шантажировать Турцию.

«Нельзя исключать и такой ход событий. Байден, в отличие от Трампа, более серьезно относится к международным отношениям. Он уже вынудил Турцию сделать выбор между Вашингтоном и Москвой, и если Анкара с Америкой, то она должна сотрудничать в рамках НАТО и отказаться от систем С-400, либо разместить их в-третьих странах», — добавил аналитик.

Но, по словам, аналитика, сейчас Турция несколько другая страна и с ней говорить на языке угроз и давления невозможно.

«Нужно понимать, что сегодняшняя Турция – это совсем другая страна. Она сейчас задействована на многих международных проектах, связанных с Россией и Китаем, поэтому она не может прислушиваться только к США и учитывать их интересы. Турция будет сохранять дружеские отношения и с Россией, и с Китаем, ну а США — с кем хотят, пусть с теми сами и воюют. Турция решает свои экономические вопросы», — подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что все эти разногласия между Турцией и США не будут влиять на отношения Турции и НАТО.

«Есть проблемы во взаимоотношениях с США, но не с НАТО. Главная проблема между странами – это китайский проект «Один пояс, один путь», который противоречит интересам США и ее антикитайской стратегии. С другой стороны, есть разногласия между странами в видении сирийского вопроса. У Турции свой взгляд на решение этой проблемы.

Кроме того, США раздражают и взаимоотношения Турции с Россией. В Вашингтоне считают, что Анкара должна быть в антироссийской коалиции, но для Турции национальные интересы важнее, чем мнение Вашингтонского обкома», — резюмировал он.