Илон Маск пообещал засудить сотрудников Twitter, если они будут сливать конфиденциальную информацию о компании в прессу. Новый владелец социальной сети отправил всем своим работниками документ, который они обязаны подписать, тем самым выразив согласие с новыми правилами, сообщает портал The Verge.

Первой о новом требовании Маска узнала редактор Platformer Зои Шиффер. «Если вы явно и преднамеренно нарушаете соглашение о неразглашении, которое вы подписали при устройстве на работу, вы принимаете на себя ответственность в полном объеме, установленном законом, и Twitter немедленно потребует возмещения убытков», — процитировала Шиффер письмо сотрудникам в своем Twitter-аккаунте.

По информации Шиффер, Маск понимает, что «случайные ошибки допустимы». Речь идет о тех ситуациях, когда сотрудник намеренно отправил в СМИ некие данные с явной целью навредить компании. В таком случае он «получит то, чего заслуживает».