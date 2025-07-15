Марк Цукерберг и топ-менеджеры Meta предстанут перед судом в Делавэре по иску акционеров на $8 млрд. Судебный процесс, начинающийся на этой неделе, станет кульминацией многолетнего скандала вокруг утечки данных пользователей Facebook в 2018 году.

Акционеры требуют от руководства компании, включая бывшего операционного директора Шерил Сандберг и членов совета директоров, возместить гигантские штрафы, которые Meta заплатила регуляторам после истории с Cambridge Analytica. Среди ответчиков также значатся известные инвесторы Марк Андреессен и Питер Тиль, а также сооснователь Netflix Рид Хастингс, передает incrussia.ru со ссылкой на reuters.com.

Суть претензий заключается в том, что руководство компании сознательно нарушало соглашение 2012 года с Федеральной торговой комиссией о защите персональных данных пользователей. Особое внимание в процессе уделят тому, как именно топ-менеджеры выполняли свои обязанности по надзору за соблюдением этого соглашения.

Представители Meta уже назвали исковые требования чрезмерными и безосновательными. Компания подчеркивает, что стала жертвой мошеннических действий со стороны Cambridge Analytica, а не умышленно допускала нарушения. Кроме того, с 2019 года Meta инвестировала значительные средства в усиление защиты данных пользователей.

Этот процесс приобретает особую актуальность на фоне новых вопросов к политике Meta в области искусственного интеллекта и продолжающихся дебатов о приватности в цифровую эпоху. Эксперты отмечают, что исход дела может установить важные прецеденты в области ответственности руководителей технологических компаний за защиту пользовательских данных.

Судебные слушания продлятся восемь дней и пройдут без участия присяжных. Фокус будет сосредоточен на решениях, принимавшихся руководством Meta в период с 2012 по 2018 год. Акционерам предстоит доказать, что совет директоров полностью пренебрег своими обязанностями по контролю за соблюдением нормативных требований — задача, которую юристы называют одной из самых сложных в корпоративном праве.

Исход этого процесса может иметь далеко идущие последствия не только для Meta, но и для всей технологической индустрии, устанавливая новые стандарты ответственности руководителей за защиту данных пользователей. Решение суда ожидается в конце июля.