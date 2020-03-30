Скорость распространения инфекции в разы быстрее выздоровления

«Если мы проявим солидарность и будем придерживаться этого режима в течение 20 дней, я считаю, что число выздоровлений будет быстро расти, а динамика изменится».

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, на сегодняшний день скорость распространения коронавирусной инфекции в стране в разы превышает скорость выздоровления: «Если мы изменим эту динамику, то есть увеличим скорость выздоровления, то через 20 дней постепенно возможны послабления».

И. Мамедов добавил, что пакет предложений, представленных в Кабинет министров по социальной защите, находится на завершающей стадии обсуждения: «Малоимущие и те, кто работают сдельно, вообще не должны волноваться. Они должны знать, что находятся под защитой государства».

| 2020-03-30T21:14:51+00:00 30 марта 2020, 22:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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