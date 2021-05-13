Скорее консерватор, чем реформист – кто будет следующим президентом Ирана?

В Иране начался прием заявок от желающих зарегистрироваться в качестве кандидата на предстоящих — тринадцатых по счету — президентских выборах. Голосования пройдут 18 июня.

Желающие подать заявку для внесения в список кандидатов должны в срок до субботы, 15 мая, явиться в штаб-квартиру МВД и предоставить необходимые документы. По закону их кандидатуры должны быть одобрены Советом стражей конституции Ирана в течение 5-10 дней. Допущенные советом к участию в выборах кандидаты будут объявлены 26-27 мая.

С 28 мая кандидатам разрешается вести предвыборную агитацию, которая продлится до 16 июня. 17 июня и в день выборов, 18 июня, агитация будет запрещена.

Иранские СМИ отмечают необычайно широкий круг потенциальных кандидатов, многие из которых уже публично заявили о своих намерениях выдвинуться на пост президента. Среди первых, кто во вторник подал заявку, — бывший глава Минобороны Хосейн Дехган, экс-министр связи и информационных технологий Мохаммад Хасан Нами, а также советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Саид Мохаммад. Как указывает Press TV, Совет стражей конституции Ирана принял новую трактовку требований к кандидатам, согласно которой военачальники для участия в выборах на гражданскую должность не должны покидать свой пост, как это было ранее.

Интересно, как оценивают такой разброс кандидатов политические обозреватели? Каковы сейчас политические предпочтения народных масс в Иране? К кому они больше тяготеют — к так называемым реформистам (к которым относят уходящего президента Рухани) или к консерваторам? И как будущий выбор скажется на внешней политике Ирана, что представляет особый интерес для Азербайджана, как соседней страны.

Своими комментариями на эту тему поделились с # известные эксперты по региону.

Илия Куса, аналитик Украинского института будущего:

— В принципе, уже есть, по-моему, две регистрации кандидатур. Это глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси и бывший президент ИРИ Махмуд Ахмадинеджад, который снова зарегистрировался для участия в выборах. В прошлый раз его не допустили, но может быть повезет на этот раз.

Я думаю, что сегодня, учитывая предпочтения и настроения в Иране, скорее всего высокие шансы на победу имеет консервативный кандидат, то есть, какой-то представитель консервативно-силового крыла иранской политики.

И после того, как заявку подал глава судебной власти Ибрахим Раиси (он бывший кандидат в президенты, который был конкурентом Хасана Рухани; его еще считают ставленником нынешнего верховного аятоллы Ирана), я думаю, что именно у него будут наибольшие шансы.

Была надежда на то, что от реформистов (то есть, от умеренных) пойдет на выборы Мохаммад Джавад Зариф, нынешний глава МИД, но он 11 мая встретился с руководителями умеренного крыла – с бывшим президентом Хатами и остальными, и после этого принял решение не баллотироваться в президенты. Наверное, его отговорили. Кроме того, я думаю, что на эту ситуацию повлиял и недавний скандал, связанный с ним, когда в Сеть кто-то слил его разговор с журналистами, в котором он не очень хорошо отозвался об убитом генерале Касеме Сулеймани, о России и ее влиянии на ядерную сделку 2015 года. Я думаю, что этот скандал подмочил его репутацию, немножко подорвал позиции, и, возможно, именно с этой целью и были слиты данные в интернет. Поэтому, в принципе, у реформистов и умеренных сегодня сильного кандидата, равного Раиси, пока что нет.

В связи с чем мне кажется, что сегодня реально фаворитом выборов (хотя рано еще делать выводы, регистрация продолжается) является Ибрахим Раиси. У него самые большие шансы. Он действительно авторитетный. Кроме того, на должности главы судебной власти он показал себя с хорошей стороны, антирейтинга среди иранцев у него нету, и он действительно считается влиятельным представителем духовенства и близким человеком верховного аятоллы. Настолько близким, что многие даже пророчат ему место следующего рахбара, верховного аятоллы, после Али Хамнеи.

Станислав Притчин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М.Примакова (Москва):

— Ирану предстоит непредсказуемая президентская кампания. И учитывая в целом достаточно конфронтационный этап в отношениях между США и Ираном, особенно сейчас, вероятнее всего конкуренция будет идти в рамках представителей консервативного крыла иранской политики. Потому что представить себе, что кто-то из соратников того же Рухани выставит свою кандидатуру можно, но с большой долей вероятности он не будет поддержан населением, поскольку существует высокая степень разочарования в договоренностях с США, ядерная сделка провалилась. И сейчас, даже если представить, что властям удастся в ближайшее время решить вопрос с возобновлением сделки и возвращением в нее Вашингтона, это не окажет сильного влияния на ситуацию в целом.

Если говорить о конкуренции внутри консервативного крыла, то здесь также тесновато, потому что велико количество кандидатов. Экс-президент Ахмадинеджад уже заявляет о своих амбициях, и первичный отбор он прошел. Но есть такой институт, как Совет стражей революции, и требования его достаточно высокие, то есть кандидаты будут отбираться и допускаться к выборам весьма строго.

В целом Иран является настоящей восточной демократией, где за населением остается право выбора, но есть механизмы допуска кандидатов к выборам. Это тот инструмент, который контролирует рахбар, верховный лидер Ирана чтобы не допустить к выборам наиболее опасные и радикальные элементы, которые за счет популизма способны прорваться к власти.

На нынешнем этапе сложно говорить о том, кто является реальным претендентом, кто будет допущен до выборов, потому что непонятна пока конфигурация конкурентов – кто будет участвовать. Поэтому необходимо еще какое-то время, чтобы посмотреть, кто будет в итоге допущен до выборов, и там уже строить прогнозы.