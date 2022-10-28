Цены на продукты продолжают расти, доходы падают, а зарплаты большинства населения стоят на месте. Какого уровня достиг порог роста цен в этом году? Официальные данные на этот счет разнятся от ощущений инфляции в обществе.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует в среднюю инфляцию в Азербайджане на уровне 13,7% по итогам этого года. Ожидания нашего Центробанка по росту цен — 12,5-12,8, а независимые экономисты считают, что инфляция в разы выше официальных данных. Сколько именно – никто не знает из-за отсутствия в стране альтернативных источников таких данных.

Рост цен стал одной из обсуждаемых тем последних лет. Причем, на практике ощущаемый населением уровень подорожания никак не вяжется с цифрами, рассчитываемыми статистическим органом. По словам опрошенных горожан, подорожание охватило прилавки продуктовых магазинов, а цены на самые потребляемые продукты растут почти ежедневно.

«В одной из крупных торговых сетей города – не буду указывать пальцем какой, ценники на продуктах гораздо выше, чем в прочих, — делится с нами столичная жительница Айбениз Гулиева. – Хоть это и непросто сделать, поскольку поблизости других продуктовых обычно нет, стараюсь туда не ходить. Но, к сожалению, цены растут повсеместно. Многие продукты за последние два года – год подорожали двукратно, так что на мою зарплату в 700 манатов уже не сведешь концы с концами».

Восприятие ценового роста у среднего слоя населения очень острое. При этом личное, так сказать, ощущаемое подорожание у каждого свое и зависит оно от множества субъективных факторов, таких как уровень и специфика потребления, доходы и прочее. Единого подхода здесь быть не может, поскольку запросы у людей разные: для кого-то подорожал отельный отдых, а кому-то не хватает денег на простые продукты. Потребительская корзина семьи тоже отличается от корзины индекса потребительских цен. Ведь у каждого свой определенный набор потребляемых товаров и услуг.

И если у молодой семьи помимо основной статьи расходов на потребление, также предусмотрена покупка детского питания, игрушек и прочие детские расходы, в другой -взрослые дети и статья расходов иная. При подорожании детского питания ощущаемая инфляция первой семьи будет выше, чем у второй, и наоборот при повышении платы за обучение вторая семья будет ощущать большую инфляцию.

В нашем случае подорожание ощущают все категории населения, независимо от личных запросов, поскольку цены растут практически на весь ассортимент товаров и услуг. И если оставить в стороне личную инфляцию, минимальная потребительская корзина азербайджанцев претерпела очень сильные ценовые пертурбации. И это притом, что прожиточный минимум у нас 210 манатов для работающего населения, а минимальная зарплата – 300 манатов за вычетом налогов составляет 270 манатов. Как правило, работодатели платят чуть больше этой суммы – медианная зарплата по стране – 420 манатов.

По словам опрошенных граждан, зарплаты многих не поднимаются вот уже несколько лет, а если и растут, надбавки по сравнению с инфляцией мизерны:

«Еще семь лет назад я получала на руки 500 манатов, сейчас моя зарплата за вычетом налогов приблизилась к 800 манатам, — говорит офисная работница Афет Расулова. – Так что получаю на 300 манатов больше, а цены поднялись за эти семь лет, по моим ощущениям, в три – четыре раза».

В сложившейся ситуации необузданного ценового галопа минимальная зарплата азербайджанцев трехкратно ниже реального прожиточного минимума, считает экономист Рауф Гараев. По его подсчетам, при текущем уровне цен минимальный заработок должен быть хотя бы в три раза выше: «Трудоспособному человеку нужно для жизни не менее 900 манатов в месяц, — отметил он. – Цены у нас растут постоянно, и правительству следует об этом подумать». Его «коллега по цеху» Халид Керимли считает, что для более-менее нормальной жизни гражданину требуется до 1200 манатов, а семья из пяти человек должна получать хотя бы 3 тыс. манатов в месяц.

Интересный момент: при подсчете зарплатного минимума у нас, как правило, исходят из «потолка» расходов на одного человека. Но ведь люди – не экзотический вид, бросающий на произвол судьбы свое потомство. В подавляющем большинстве азербайджанских семей есть дети, а ведь их тоже нужно одевать, кормить, лечить и обучать. Все это в нашей стране для детей не бесплатно…

Мы уже молчим про естественные процессы, связанные с деторождением, когда одному из родителей, обычно отцу, приходится содержать семью на 300 манатов минимального заработка… При текущих подходах к зарплатному минимуму, ему, вероятно, рекомендуют потратить эту сумму на себя. О том, что же делать остальным членам семейства, история умалчивает.