В галерее искусств Музейного Центра 4 марта состоится открытие необычной, сказочной выставки. Автор проекта – известный художник Афсана Хабиб представит экспозицию под названием «Favolе», что в переводе с итальянского звучит как «сказки, легенды».

Название перекликается с именем самой художницы: как известно, Афсана обозначает «легенда».

Художник собрала для ценителей прекрасного экспозицию из 62-x полотен, объединенных идеей загадки, мистики и… игры. Не случайно большинство работ посвящены такому уникальному явлению мировой культуры, как Венецианский карнавал.

Так, на выставке можно будет увидеть венецианские маски в натуральную величину — эта часть экспозиции составляют внушительный раздел выставки. Ярко раскрашенные, сложные по форме и рельефные, эти характерные детали карнавала словно сошли с полотен художницы. Каждая маска выполнена Афсаной Хабиб вручную, что называется, «от» и «до». И каждая – уникальна, неповторима.

Афсана Хабиб живет и работает в Баку. Ее отец — архитектор, и в детстве она всегда с большим интересом следила за рисунками своего отца. Повзрослев, Афсана решила пойти по другому жизненному пути и получила высшее образование в Азербайджанском экономическом университете. После окончания университета девушка решила, что ее истинное предназначение – это творчество:

«Я посмотрела на себя со стороны и, наконец, поняла, что я хочу в жизни больше всего. В моей жизни появились полотна и краски. Примерно в это время я имела честь познакомиться со школой одного из самых любимых художников Азербайджана Сакита Мамедова. Он принял меня в свою команду и доверил секрет своего мастерства. Мне очень понравился стиль «опализм»: это уникальный стиль творчества моего учителя. При поддержке Сакита Мамедова я выбрала свой собственный стиль работы, основываясь на «опализме». Но главное – та неоценимая поддержка, которую он оказал мне как учитель. За это я ему очень благодарна», — говорит Афсана Хабиб в беседе с #, подчеркивая, что стиль «опализм» был краеугольным камнем в ее творчестве.

Далее были ее персональные выставки в Париже (Лувр), Риме, Лондоне, Москве, Брюсселе, Тбилиси и др.

В Баку выставка Афсаны Хабиб пройдет впервые. Художник с трепетом и волнением ждет встречи с родной аудиторией, подчеркивая, что вложила в выставку всю свою душу.