Скандальное признание российского дипломата

Бывают же такие заявления, после прочтения которых не знаешь, как на сказанное реагировать. Очередной образчик такого заявления продемонстрировал замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью «РИА Новости». Практически каждое сказанное им предложение вызвало, мягко говоря, удивление. Впрочем, судите сами.

«Россия всегда занимала активную посредническую позицию в Карабахском урегулировании. Содействие сторонам в урегулировании этого затяжного конфликта относится к числу наших безусловных внешнеполитических приоритетов. Карабахская тема остается в центре внимания президента России, министра иностранных дел. Это обстоятельство придает особое значение осуществляемой посреднической деятельности, определяет повышенное внимание к ее результатам»,- заявил А.Руденко.

Сразу перейду к вопросам. В чем именно заключается суть посреднической миссии России в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте? Как известно, официально РФ признает территориальную целостность Азербайджана. Более того, Россия состоит в Таможенном Союзе, ЕАЭС и СНГ. И в МИД РФ прекрасно знают, что Армения вошла в эти союзы в своих советских границах. То есть, без оккупированных ею 20% территорий нашей страны.

Кроме того, в МИД РФ наверняка в курсе того, что Азербайджан вошел в ООН, ОИК, СЕ, ПАСЕ и иные организации также в пределах своих советских границ. То есть, с оккупированными РА территориями нашей страны. В российском внешнеполитическом ведомстве наверняка знают и про 4 резолюции ООН, в которых черным по белому прописана необходимость вывода всех армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана.

Это все — на одной чаше весов. На другой же — Россия, которая является страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Эта организация формально также занимается урегулированием карабахского конфликта. Говорю про формализм потому, что никаких реальных результатов их деятельности нет и не предвидится. Страны-члены МГ ОБСЕ беспокоятся не о восстановлении справедливости, читай территориальной целостности страны-жертвы оккупации, а сохранении статуса-кво. То есть, оккупации пятой части наших земель.

И именно господин А.Руденко, со свойственной людям военным, а не дипломатам прямотой и откровенностью признал это. «Как вы знаете, Россия сыграла решающую роль в прекращении широкомасштабных боевых действий в 2016 году, пригласив в Москву начальников генеральных штабов Азербайджана и Армении», – отметил замглавы МИД РФ. Не скажу, что это признание произвело эффект разорвавшейся бомбы. В Баку и в Ереване, в частности в СМИ конфликтующих стран, многократно писали о том, что именно вмешательство РФ остановило апрельскую войну 2016 года.

Правда, в Армении предпочитают врать, прежде всего, самим себе, когда появляются утверждения, что Азербайджан и РФ «выступали единым фронтом против армянской армии». Естественно, что это бред сивой кобылы, в который даже в РА никто здравомыслящий и понимающий истинный баланс сил, преимущество азербайджанской армии над армянской, не верит.

Так что, перейдем к сути сказанного господином А.Руденко. А она очевидна — он признает, что именно Россия воспрепятствовала успешному наступлению азербайджанской армии, операции по принуждению агрессора к миру. Именно Россия, по логике заявления А.Руденко, не допустила освобождения большей части наших земель, чем те 20 квадратных километров, что были освобождены в ходе «четырехдневной войны».

Говоря еще более конкретно, Россия встала, согласно логике заявления А.Руденко, на сторону Армении. То есть, страны-оккупанта. Да, безусловно, во многом это связано с тем, что Россия сама является государством-оккупантом. Она аннексировала украинский Крым и развязала войну в Донбассе, за что ее подвергли санкциям. И, тем не менее, поражает откровенность, с которой замглавы МИД РФ говорит об истинной роли этой страны в апрельской войне 2016 года. Его речи идут вразрез с заявлениями о признании Россией территориальной целостности Азербайджана. И, конечно же, такую позицию никак нельзя называть «активной посреднической». У нее есть иное название — усилия по недопущению де-оккупации всех территорий Азербайджана, сохранение статуса-кво, выгодного «форпосту России на Кавказе».