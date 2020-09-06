Скандал из-за Донбасса

Хотя события в Беларуси и с отравлением Навального остаются в центре внимания, по крайней мере, на пространстве бывшего СССР, в Киеве политическая жизнь бурлит. Этим Украина принципиально отличается от России и ряда других бывших братских государств Советского Союза.

Уже несколько недель развивается скандал с высказываниями заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Витольда Фокина.

Надо сказать, что назначение бывшего президента Украины Леонида Кравчука в качестве главы ТКГ, а бывшего премьер-министра и председателя Совета министров УССР Витольда Фокина его заместителем вызвало, мягко выражаясь, неоднозначную реакцию. В обществе и политикуме.

Не секрет, что переговоры в Минске зашли в полный тупик. Россия и за ней, так называемые представители Донецка и Луганска, требуют дезавуировать постановление Верховной рады по проведению местных выборов в октябре текущего года. По этому постановлению они не проводятся на неподконтрольной Украине территории. В Киеве настаивают, что, во-первых, из-за наличия незаконных вооруженных формирований невозможно обеспечить свободное волеизъявление граждан.

Во-вторых, не обеспечена свободная деятельность украинских партий, проведение ими агитации за своих кандидатов, распространение украинских СМИ, деятельность журналистов и доступ к украинским телеканалам.

В-третьих, нет никакой возможности выполнения Центральной избирательной комиссией Украины (ЦИК) норм украинских законов в отношении проведения выборов и подсчета голосов. Назначений членов избирательных комиссии на участках и окружных по украинскому законодательству. Донецкие и луганские представители по московской подсказке хотят проведение выборов по российским нормам.

Следующим камнем преткновения является так называемая амнистия боевиков. Киев категорически настаивает на том, что она никак не может касаться тех, кто с оружием в руках воевал против Украины. При этом вина каждого должна устанавливаться индивидуально. В отношении всех других будет объявлена амнистия. Российских представителей это категорически не устраивает, и они требуют всеобщей амнистии.

Минские переговоры стараниями Москвы, о донецких и луганских марионетках дальше говорить не будем, так как они никакой серьезной роли не играют, загнаны в глухой угол. Оно и понятно, в Москве надеются заставить Киев пойти на уступки с помощью внутренней дестабилизации Украины. В этом смысле Кремль очень рассчитывает на относительный успех пророссийских партий на востоке и юге страны.

Вероятно, в Киеве решили назначить в делегацию бывших коммунистов, которые ментально лучше понимают российских представителей. Заодно продемонстрировать некую конструктивность и тем самым сдвинуть переговоры с мертвой точки.

Именно этого очень многие в Украине опасаются. Все прекрасно знают, что по московским понятиям конструктивность состоит в полной капитуляции и принятии всех российских, нет не предложений, а требований.

И вот Фокин, который до этого назначения уже 28 лет как был на пенсии, буквально на следующий день после назначения начал выдавать конструктив в виде трех предложений.

Первое. Особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам Донецкой и Луганской областей.

Второе. Амнистия как компромисс для России по Донбассу. По мнению Фокина, «Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять конституцию для спецстатуса (Донбасса — авт.).

Третье. Фокин заявил, что готов провести переговоры с главарями ЛДНР (Луганска и Донецка), если позволит Верховная рада или президент.

Сказать, что эти предложения вызвали скандал, ничего не сказать. Бурю и это будет ближе к действительности. Каждое из приведенных предложений коренным образом противоречит неоднократно высказанной украинской позиции.

В Киеве отказываются предоставлять так называемый особый статус оккупированным территориям Донбасса, так как они ничем не отличаются от других регионов Украины, и нет никаких оснований их выделять. Тем более на конституционном уровне.

Это же относится и к амнистии. Элементарная справедливость требует, чтобы совершившие преступления были наказаны. Иначе мы порождаем в обществе вседозволенность. Никакое уважающее себя государство на такое пойти не может по определению. Бандит должен сидеть.

Какие и с кем Фокин хочет вести переговоры? С российскими марионетками, которые ничего не решают и вообще лишены права даже иметь собственное мнение. По любому вопросу они обращаются либо к российской делегации, либо связываются с Москвой. Так о чем вообще с ними разговаривать. Переговоры возможны только с представителями России. Если в российской делегации хотят иметь своих марионеток, то это дело Москвы и Киева это не касается.

Действовал ли Фокин по своей инициативе или выполнял чье-то поручение сейчас не так и важно. Офис президента Зеленского и министры довольно остро отреагировали на предложения Фокина.

По словам его главы Андрея Ермака, отдельные комментарии Фокина не отражают официальной позиции Украины, и амнистия не может касаться лиц, совершивших военные преступления; а предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей, так в Киеве называют оккупированные территории Донбасса — авт.) не предусматривают особого статуса для всего Донбасса — речь идет исключительно о временно оккупированных районах.

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков также исключил возможность всеобщей амнистии. «Есть военное преступление, которое ни в одной стране мира не подлежит амнистии. Это реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, что Украина здесь вряд ли может идти своим отдельным путем».

Как считает глава киевского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, в предложениях Фокина нет московской подачи. «Я убежден на 90 процентов, что это такая наивная, миролюбивая, романтическая позиция, что на самом деле просто надо продемонстрировать конструктивность, готовность идти на компромисс, и та сторона тоже откликнется. Президент Владимир Зеленский уже понял, что становится все сложнее, а Фокин только подключился к переговорам. Он оторвался от реалий современной украинской политики и еще не очень хорошо знает и понимает украинскую переговорную позицию».

В дискуссиях по предложениям Фокина можно усмотреть и положительный момент. Они четко показали, что украинское общество категорически отвергает намек на капитуляцию и власть даже при некотором желании, к тому же его и нет, не может пойти на подобные шаги.

В Москве оценили это в полной мере. Отсюда разгон легенды об украинских боевиках, якобы засланных в Беларусь. Это элемент будущей торговли с Западом в отношении Киева и Минска.

Путин вляпался в историю с отравлением Алексея Навального, и попал в дипломатическую изоляцию. Теперь у него два пути. Либо продолжить конфронтацию с неясным исходом, либо пойти на какие-то уступки. Сейчас Москва повышает ставки в виде подготовки аншлюса Беларуси и неуступчивости по Донбассу.

Представляется, что пока победила первая линия кремлевского поведения. Нас ожидает стремительное усиление напряженности. В той или иной мере она получит разрешение только после выборов в США в ноябре.