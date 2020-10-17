«Скадом» по Гяндже: Мир молчал всю ночь, и только Турция была рядом

Сегодня ночью два крупных города Азербайджана – Гянджа и Мингячевир были подвергнуты ракетному обстрелу с территории Армении.

Как написал в своем твиттере помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сразу после нанесения удара, по городу Гянджа была запущена оперативно-тактическая баллистическая ракета «Скад/Эльбрус» средней дальности, о чем свидетельствуют фрагменты ракеты, обнаруженные в зоне поражения.

В результате ракетного удара по предварительным данным погибли 12 мирных жителей, в том числе 2 детей, ранения получили 40 человек, разрушены около 25 домов. Оценка ситуации продолжается.

Армения, теряя позиции в ходе контрнаступательной операции Армии Азербайджана по освобождению оккупированных территорий карабахской зоны, проигрывая на поле боя, осуществила вероломный, подлый ракетный удар по гражданскому населению, что, однозначно, является террористическим актом в отношении мирного населения и средством запугивания граждан Азербайджана. В то время как азербайджанская армия ведет военную операцию только против захватнической армии Армении на своей земле, наносит точечные удары по военным объектам на оккупированных территориях, как неоднократно заявляло Министерство обороны Азербайджана, ведет огонь только по легитимным военным объектам в целях освобождения оккупированных территорий, и не имеет никаких военных целей в Армении, Ереван ударил по второму городу Азербайджана – Гяндже, причем уже в пятый раз за последние две недели, баллистической ракетой – системой, которая, по всей вероятности, была поставлена Россией, и не может быть использована против мирного населения. После нанесения удара Хикмет Гаджиев написал в твиттер, что в Армению доставлены новые ракетные системы. И сразу же с территории Армении была осуществлена вероломная и жестокая атака мирного населения, что было им расценено как «проявление государственной террористической политики Армении».

Запуск баллистической ракеты по мирному городу, на территории которого и даже вблизи него отсутствуют военные объекты, есть не что иное, как отчаянный шаг проигрывающего на поле боя трусливого противника. Как верно заметил в беседе с Тренд бывший директор Института космических исследований АН СССР Академик Роальд Сагдеев, использование армянскими военными ракет «Скад» против мирного населения в Гяндже можно сравнить с «варварскими обстрелами Лондона, Парижа и ряда других городов фашистскими ракетами Фау-2 (V-2) в последний год второй мировой войны» проигрывающей Вторую мировую войну фашистской Германией.

Это варварское нападение оружием, которое не применяется даже в ходе военных действий, на мирный город вызвало жесткую реакцию только братской Турции – всю ночь с самого момента запуска ракеты по Гяндже корреспонденты ведущих турецких каналов вели прямую трансляцию с места событий, известные политологи, политики и эксперты комментировали ситуацию в прямом эфире телеканалов, с осуждением ракетного удара выступило как руководство страны, так и лидеры оппозиции. Вице-президент Турции Фуат Октай написал в твиттер, что обстрелом Гянджи Армения еще раз доказала мировому обществу свое кровавое и коварное лицо, назвав ее террористическим и оккупационным государством, которое совершает военное преступление против мирного населения Азербайджана. «Ракетный удар по мирным жителям — подлость, трусость и беззаконие», — отметил Октай.

Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что это преступление не останется без наказания — «Армения и ее попечители ведут себя как палачи. Это нападение и убийства не останутся безнаказанными. Армения осуществляет преступления против человечности. Эту страну надо судить во имя человечности и права». Лидер оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу тоже осудил ракетный удар, назвав его преступлением против человечности.

Глухим, слепым и немым к кровавой трагедии азербайджанского народа вновь остается остальной мир — на месте жестокого и кровавого преступления армян не было других репортеров, кроме турецких и азербайджанских, западные политики же молчат или же обвиняют не страну-оккупанта и террориста, а Турцию — в том, что она подстрекает Азербайджан, в лучшем случае — призывают к прекращению огня и продолжению мирных переговоров. А Армения, армия которой позорно, бросая оружие и технику, покидает поле боя, тем временем, не без помощи своих суфлеров, пытается втянуть Азербайджан и Турцию в большую войну. Именно поэтому нацелилась она на мирную Гянджу – второй по величине город Азербайджана, столицу Первой Республики, родину Джавад хана, который героически сопротивлялся завоеванию города русскими войсками и бросил вызов генералу Цицианову, сказав — «В Гянджу ты можешь войти только через мой труп». И вот теперь, через две сотни лет, русское оружие массового поражения запускается в Гянджу, город, не имеющий отношения к Карабаху, руками армян. Понятно, что Армения, уступающая Азербайджану в разы как в численности населения, так и в силе оружия и экономической мощи, не могла без поддержки конкретно России, решиться на подобную «смелость».

Турецкий генерал в отставке Озгюр Тор (Özgür Tör) в эфире турецкого канала TRT HABER назвал удар по спящему мирному городу в ночное время однозначно террористическим актом, имеющим целью перевести контртеррористическую операцию в разряд войны между Азербайджаном и Арменией с втягиванием в нее, соответственно, Турции и России. По его словам, июльское нападение Армении в товузском направлении государственной границы уже говорило о попытке расширить сферу военного конфликта, а успехи азербайджанской армии в Карабахе и освобождение более 50 населенных пунктов и Джебраила вызвало страх и панику в армянской армии. Теряющая позиции на поле боя Армения прибегла в очередной раз к грязной провокации, используя доставленную из России установку «Скад» против Гянджи. Разумеется, нельзя считать случайным совпадением и тот факт, что 16-го октября президент Турции Раджап Таййип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, находящимся с визитом в Турции, фактически признал Крым украинским. Вероятно, открытая и решительная поддержка Анкарой Баку и усиление ее позиций в регионе, который Москва считает своим «задним двором», вслед за успешными военными операциями в Сирии и дипломатической победой в Ливии, вызвало серьезное раздражение в Кремле.

Однако, по его мнению, Азербайджан не должен поддаваться на провокации и продолжать действовать, как и до сих пор, в правовом поле.

Другой турецкий генерал в отставке Йуджел Карауз (Yücel Karauz) согласен со своим коллегой – Баку должен следовать первоначальному плану проведения операции по освобождению оккупированных территорий, не поддаваясь ни на какие провокации Армении. Мир всегда был нем, слеп и глух по отношению к позиции Азербайджана, так будет и впредь. «Все члены Минской группы являются и членами Совбеза ООН, однако они же и игнорируют все резолюции этой организации, касающиеся деоккупации Карабаха. Молчание мирового сообщества перед военными преступлениями Армении вызывают сожаление. Но эти преступления не останутся безнаказанными, когда-нибудь Армения встанет перед военным трибуналом, сейчас же Азербайджан должен освободить свои земли, строго следуя международному праву».