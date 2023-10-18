То, что делает ХАМАС, невообразимо.

Как передает #, об этом заявил находящийся с визитом в Израиле президент США Джо Байден.

Он еще раз заявил о поддержке Израиля со стороны США: «Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку Израилю, пока вы работаете, чтобы защитить свой народ, мы продолжим работать с вами и партнерами по всему региону, чтобы предотвратить новые трагедии для невинных гражданских лиц», — сказал Байден.

Байден отметил, что 75 лет назад основатели государства Израиль объявили, что оно будет основано на свободе, справедливости и мире. Он добавил, что США будут рядом с Израилем для защиты этих принципов.

«Сегодня, завтра и всегда! Я обещаю Вам», — отметил Байден.