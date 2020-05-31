Сиявуш Новрузов с ложкой дегтя

«В течение этого периода депутаты Милли Меджлиса проделали большую работу по пропаганде». Как сообщает АПА, об этом в ходе обсуждения проекта закона «О внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики», вынесенного на обсуждение в первом чтении на заседании Милли Меджлиса, заявил депутат Сиявуш Новрузов. Одно это его заявление вызывает улыбку. Потому, что функцией парламентариев является не пропаганда, а принятие законов. Пропагандой занимаются совсем иные структуры, а также СМИ.

Но, Сиявуш-муаллим на этом не остановился, он жег глаголом, на чем свет стоит. В чем-то он даже был справедлив и резонен. К примеру, господин Новрузов указал на то, что не носящие маски лица должны быть оштрафованы: «Сегодня все хотят уклониться от этого вопроса. Можно понять другие штрафы. Если протестуют против штрафа в случае парковки в неположенном месте, можно понять. Но ведь это для твоего же здоровья, здоровья твоей семьи и соседей»,- указал он.

И Милли Меджлис, как известно, утвердил штрафы за неношение медицинских масок. Согласно поправке, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты, а также за то, что должностные лица не пресекли нарушения этих требований, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица – 100 манатов, юридические лица – 200 манатов. За повторное неношение масок до окончания карантинного режима лицо, получившее административное наказание, предусмотренное ст. 211.2 Кодекса, будет оштрафовано на сумму в размере 100 манатов, должностные лица – 200 манатов, юридические лица – 400 манатов.

И всю эту тему можно было бы считать закрытой, если бы Сиявуш-муаллим не решил снова блеснуть оригинальностью подхода, широтой мысли, ораторскими способностями и талантом зреть в корень. Он заявил, что необходимо принять самые жесткие меры против распространения слухов. «Сегодня говорят, что штрафы будут амнистированы государством, умершие от коронавируса получат статус шехида, будут выдаваться квартиры. Они думают обо всем, кроме ношения масок»,- посетовал яркий трибун, ранее вписавший свое имя в новейшую историю парламентаризма таким военно-кулинарным изобретением, как «котлеты Молотова».

Не знаю, в курсе ли господин Новрузов, но чисто практически невозможно найти первоисточник слухов и анекдотов. Никто и никогда не признает своего авторства, при всей их популярности. Вот, к примеру, кто придумал анекдоты про Штирлица, про Чапаева, про евреев, про чукчу, про армянское радио? Доподлинно неизвестно. Стало быть, и сажать некого. Это понимали даже в тоталитарном СССР. Ровно то же самое и со слухами. Они тем и отличаются от фактов, что зачастую оказываются ложными. И СМИ, которое специализируется на тиражировании слухов, а не фактов, в итоге умножает на ноль свой авторитет, свою репутацию. А это — главный капитал любого издания и журналиста.

Иными словами, без всяких штрафов и санкций СМИ, которое распространяет слухи, которые в итоге оказываются ложью, обречено на потерю репутации, а значит и читаемости, рекламы и всего того, что помогает изданию зарабатывать и держаться на плаву. А где еще искать распространителей слухов? В социальных сетях? Так каждый пойманный обязательно скажет, что он всего лишь ретранслировал слух, а не придумал его. И сколько тогда нужно будет бегать по кругу в поисках первоисточника?!

Кроме того, обязанностью парламентариев является выработка законов, которые бы помогали бороться с вызовами, стоящими перед государством и гражданами. Особенно сейчас, в пору борьбы с коронавирусом. Сделано со стороны государства, замечу, много. Неспроста же Азербайджан часто ставят в пример в качестве государства, где многое оперативно сделано для минимизации проблемы, с которой борется весь мир. Так зачем же бросать в бочку меда ложку дегтя? Очевидно же, что многочисленные правозащитные организации начнут возмущаться и утверждать, что в нашей стране имеется давление на свободу слова по заказу представителя правящей партии. Оно нам надо?