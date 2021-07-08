Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян и начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов в четверг в телефонном разговоре обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, а также ход миссии российских миротворцев в Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства Армении.

«Собеседники обсудили ситуацию в армяно-азербайджанских приграничных зонах Гегаркуникской и Сюникской областей, пути ее разрешения, а также ход миссии, выполняемой российским миротворческим контингентом в Карабахе», — отмечается в сообщении. (ТАСС)