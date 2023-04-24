Вице-премьер, министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас примет участие во встрече глав военных ведомств России, Турции и Ирана, которая состоится во вторник в Москве. Об этом говорится в официальном сообщении Минобороны республики, распространенном в понедельник агентством Sana.

«Четырехсторонние консультации пройдут 25 апреля в российской столице и станут продолжением переговоров министров обороны и начальников разведок, состоявшихся в Москве 28 декабря прошлого года, — отмечается в документе. — Тогда министр обороны Сирии и директор Управления общей безопасности обсуждали со своими турецкими коллегами при участии российской стороны многие темы, эта встреча была конструктивной».