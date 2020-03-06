Сирийский тайм-аут: Самое главное то, о чем стороны решили умолчать

Встречу Путина и Эрдогана, которая должна была решить дальнейшую судьбу идлибского котла, ждали с большим интересом. Если говорить коротко, то те соглашения, которые были достигнуты между лидерами, оставляют больше вопросов, нежели ответов.

После длившей около шести часов встречи журналистам сообщили, что новое перемирие на севере Сирии вступит в силу в 00 часов 00 минут в пятницу, 6 марта.

«По итогам наших переговоров мы согласовали совместный документ, положения которого огласят министры иностранных дел. В нем изложены те решения, которые мы вместе с президентом Турецкой Республики господином Эрдоганом выработали в ходе сегодняшних более чем шестичасовых консультаций», — сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с Эрдоганом.

В свою очередь Эрдоган подчеркнул, что Турция предпримет «все необходимые шаги» для прекращения огня.

«Наша задача заключается в том, чтобы еще больше не усугублять гуманитарную ситуацию в этом регионе», — заявил турецкий лидер. «Мы будем прилагать все усилия, чтобы оказать необходимую помощь всем нуждающимся и помочь беженцам вернуться в свои дома», — добавил Эрдоган.

При этом, Турция оставляет за собой право отвечать на нападения со стороны сирийской армии, подчеркнул турецкий лидер.

«Это не то соглашение, которое принесет долгосрочный мир и урегулирование ситуации на севере Сирии», — заявил # политолог Эльдар Намазов, комментируя итоги встречи президентов РФ и Турции.

«Данное соглашение является временной мерой, которая не гарантирует ни мира, ни спокойствия в этом регионе. Для этого нужны другие соглашения, более детальные и всеобъемлющие. Оценивать эти соглашения, как дипломатическую неудачу Турции – абсолютно неверный подход. Российские эксперты не заметили, что речь в соглашениях идет не о шести километровой, а о 12 километровой зоне безопасности: 6 км к северу от трассы М-4 и 6 км к югу от той же трассы», — отметил эксперт.

По его словам, эти соглашения дали Турции легитимную возможность обеспечивать контроль на этих трассах.

«Самое главное в этих соглашениях не то, что было сказано, а то, о чем стороны решили умолчать. Ведь легитимизация турецких войск в Идлибе – это не очень приятная новость для Башара Асада. Он хотел, чтобы Турция вывела свои войска оттуда, но этого не произошло. Именно этим и объясняется, что часть соглашений не была обнародована, а лишь было отмечено, что министры обороны более детально согласуют детали. Эти детали не очень приятные для Башара Асада и устраивают турецкую сторону. Президент Эрдоган на пресс-конференции отметил, что если Асад будет предпринимать какие-то радикальные шаги, то Турция сразу же ответит», — заключил он.

Глава информационно-аналитического портала PоlitRus Виталий Арьков считает, что в отношении Сирии стоит быть прямолинейными и циничными: Россия, Турция и Иран имеют в Сирии свои интересы и поэтому там находятся их военные под разными формулировками и предлогами.

«Стоит отдать должное России, она не требует от Турции немедленного выхода из Сирии. В обратном же направлении мы слышали заявление господина Эрдогана, прокомментировавшего телефонный разговор со своим коллегой Путиным незадолго до визита в Москву», — сказал Виталий Арьков.

По его словам, в Кремле здраво оценивают ситуацию: «Если победу над «Исламским халифатом» принесли совместные действия России, Турции и Ирана – избавив мир от террористического квази-государства, а сирийский и соседние народы от массового истребления, то все три государства имеют право решать свои задачи в Сирии», — считает он.

Аналитик добавил, что из-за того, что по отдельным направлениям интересы всех трех победителей входят в противоречие друг с другом, то необходимо договариваться.

«Разделить территорию Сирии на новые подконтрольные победителям государства, по примеру той же Германии после Второй мировой войны, — самое простое, хотя и крайне сложное по реализации. Необходимо искать и находить другие компромиссные варианты. Поэтому подписанные накануне в Москве лидерами России и Турции соглашения и принятое решение о фактическом разделении Сирии по автотрассе М4, конечно же, носят временный характер», — сказал он.

Арьков считает, что и в Дамаске, и в Москве прекрасно понимают, что рано или поздно (вероятнее всего, очень скоро) запертые в узко приграничной полосе на севере республики отряды вооруженной оппозиции и выдающие себя за таковую откровенные террористы из группировки «ХайятТахрир аш-Шам» (перебрендированная «Джебхат ан-Нусра») станут прорываться на юг, а сидящие пока в подполье их подельники в других регионах Сирии создавать новые очаги напряженности – не без поддержки внешней силы, разумеется.

«Однако эти соглашения дают время Москве, Анкаре и Тегерану, которого совершенно опрометчиво сбрасывать со счетов. Время для совместной выработки плана паритетного нахождения в Сирии, максимально учитывая интересы партнеров.

Договариваться сложно, но иного выхода нет, поскольку расширение и углубление конфликта между Москвой, Анкарой и Тегераном на руку их общим соперникам – США, Великобритании и ряду стран Евросоюза. И у них также есть свои серьезные интересы на Ближнем и Среднем Востоке», — подчеркнул он.

В свою очередь турецкий эксперт Орхан Гафарлы отметил, что Турция хотела сохранить под своим контролем стратегический город Саракиб, где соединяются трассы М-4 и М-5.

«Турецкая пресса это объясняла тем, что без контроля над этим городом войну не победить. С другой стороны, во время кризиса Россия предлагала Турции создать 16 километровую буферную зону на турецко-сирийской границе, для того, чтобы создать там городки и разместить беженцев. Для Асада было важно удержать контроль над этими трассами. Если внимательно вглядеться в этот договор, то можно увидеть, что каждая из сторон пошла на определенные уступки», — сказал он.

По его словам, предложение России о 16-километровой зоне не нашло свое отражение в договоре.

«Турция со своей стороны отказалась от контроля трассы М-5, а трассу М-4 будет контролировать совместно с Россией. И Россия, и Турция, и Асад сделали шаг назад от своих позиций. Все три страны в той или иной форме получили то, что они хотели. Турция оставила за собой контроль над большей частью Идлиба, примерно 80%» – полагает аналитик.

По мнению Гафарлы, нужно также учитывать, что в этих соглашениях есть пункт о борьбе с терроризмом, который, фактически, оставляет всем странам возможность возобновления боевых действий.