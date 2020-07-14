Сирийский боевик сообщил, что проходил подготовку у инструкторов из США

Ранее сообщалось, что троих боевиков «Магавир ас-Саура» задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры после того, как они попали на минное поле. Боевики сообщили, что их отправили на задание, они должны были добыть сведения о российских и иранских объектах.