В последние дни из-за военной агрессии России против Украины в информационной повестке российских СМИ оказалась тема сирийских наемников. Еще во время 44-дневной войны армянская пропаганда обвиняла Азербайджан в использовании сирийских наемников, переброшенных в Карабах с помощью Турции. Разумеется, представить убедительные доказательства наличия сирийских наемников армянская сторона так и не смогла.

На этом фоне армянской пропаганде вторили официальные лица России. Так, МИД России на своем сайте отмечал, что страна располагает сведениями об участии иностранных наемников в вооруженном конфликте. «По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях», — говорилось в комментарии МИД России, размещенном на сайте ведомства 30 сентября 2020 года.

Через месяц, 30 октября, замглавы МИД России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости заявил, что внешнеполитическое ведомство страны не отрицает опасность просачивания на российскую территорию «наемников из Сирии и Ливии, участвующих в боях в Карабахе».

А в ноябре 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию «Коммерсант» заявил о том, что в зоне конфликта на Южном Кавказе воюют около двух тысяч иностранных наемников с Ближнего Востока.

О переброске боевиков в зону конфликта ранее заявил и президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ. Ему вторил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, заявляя, что на стороне Азербайджана воюют несколько тысяч наемников из действующих на Ближнем Востоке международных террористических организаций.

Не оставался равнодушным к этой дезинформации и Запад. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о прибытии в зону конфликта в Карабахе более 300 сирийских наемников, вывезенных из района Алеппо.

Даже после завершения войны в марте 2021 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о «факте привлечения Турцией наёмников из Сирии к войне в Нагорном Карабахе». При этом приводилась ссылка на информацию от стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая так и не предоставила никаких веских доказательств о переброске наемников в Карабах.

А в наши дни эта байка вновь всплывает на страницах российских СМИ. Российское информагентство «РИА Новости» заявило о том, что «Турция направила сирийских боевиков, которые оставались в Нагорном Карабахе после участия в конфликте с Арменией в 2020 году, воевать на Украину».

И буквально через пару дней как гром среди ясного неба Путин анонсировал привлечение Россией сирийских наемников в войну в Украине. «Добровольцам с Ближнего Востока, которые готовы помочь России в Украине, нужно помочь добраться в зону боевых действий», – заявил он на заседании Совета безопасности.

В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с Ближнего Востока поступило около 16 тысяч заявок на «добровольное участие» в «спецоперации в Украине». Вдобавок, телеканал «Звезда» Минобороны России уже демонстрирует кадры с сирийцами, готовыми отправиться на войну в Украину на стороны российских оккупантов.

Еще ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на четырех неназванных американских чиновников рассказало о том, что власти России вербуют жителей Сирии для участия в войне в Украине.

«Российские власти ищут сирийцев, имеющих опыт уличных боев, надеясь, что это поможет захватить Киев. Эксперты предполагают, что этот шаг может указывать на эскалацию боевых действий», – отмечала газета.

Помимо этого, об этом также сообщало сирийское издание Deirezzor24. По информации издания, Россия вербует в Сирии наемников, а также людей для охраны объектов. Последним обещают занятость на шесть месяцев и зарплату 200-300 долларов. В вербовке участвует, в частности, ЧВК «Вагнер».

Во всей этой истории привлекательным является один момент. Еще два года назад Россия на официальном уровне утверждала о якобы наличии сирийских наемников в Карабахе и осуждала за это Азербайджан и Турцию. А сейчас, когда российская армия несет большие потери в Украине и Москве понадобилось дополнительное пушечное мясо, то Кремль уже называет наемников «добровольцами». Вот оно истинное лицо лицемерия России!

Если оценивать эти шаги России с точки зрения международного права, то привлечение наемников с Ближнего Востока является не чем иным, как поддержкой международного терроризма. Этот факт также косвенно подтверждает большие потери российской армии. Интересно, что сейчас скажут московские чиновники об опасности просачивания на российскую территорию наемников с Ближнего Востока?