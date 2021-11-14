Частная сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines заявила в Twitter о приостановке полетов в Беларусь на фоне миграционного кризиса, который наблюдается на белорусско-польской границе.

«В связи с критическими условиями на белорусско-польской границе… наши рейсы в аэропорт Минска приостановлены с 13 ноября 2021 года», — говорится публикации.

В компании отметили, что самолетами Cham Wings Airlines летают в основном граждане Сирии, вследствие чего отделить туристов от мигрантов становится сложно. (Газета.Ру)