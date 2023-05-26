Ни для кого не секрет, что за последние два с лишним года отношения между Арменией и Россией, мягко говоря, носят натянутый характер. Так, во время 44-дневной войны и после поражения в ней, Армения довольно часто выступала с инсинуациями в адрес России и ОДКБ. Мол, Армении не помогли в войне с Азербайджаном.

Вопрос о выходе из ОДКБ, обида на эту организацию и Россию со стороны Еревана звучат и по сей день. Наглядным свидетельством тому является тот факт, что глава минобороны Армении Сурен Папикян не принял участия на вчерашнем заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. И хотя его соратник по партии Артур Ованнисян попытался объяснить отсутствие Папикяна «техническими причинами», подобная отговорка выглядела неубедительной.

Но если Армения в вопросе с ОДКБ мечется из стороны в сторону, то с ЕАЭС, судя по всему, никаких проблем нет. Мало того, на саммите ЕАЭС в Москве армянский премьер Никол Пашинян даже удостоился похвалы из уст российского президента Владимира Путина.

«Армения стала главным бенефициаром взаимодействия внутри Евразийского экономического союза». Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании высшего экономического совета ЕАЭС, проходящем в Москве.

По его словам, в Армении фиксируется самый высокий среди стран ЕАЭС темп роста экономики — более 12%.

«За прошлый год, если не ошибаюсь, 12,6%, а с начала года – 12,1%», — подтвердил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Это очень серьезная цифра», — добавил Путин.

Если основываться на данных армянских, российских и других зарубежных источников, то Армения действительно является лидером по темпам экономического роста среди стран ЕАЭС. И заметьте, что внушительный скачок произошел в 2022-2023 годах. Темпы роста «удивительным» образом совпали с началом войны в Украине, а точнее ее следствием. На Россию обрушился шквал беспрецедентных санкций со стороны коллективного Запада, что положительно сказалось на армянской экономике.

В чем же причина такого феномена? Экономический рост формируют несколько факторов: использование большего количества рабочей силы; строительство новых предприятий; использование большего количества оборудования; вовлечение в хозяйственный оборот дополнительных земель; открытие новых месторождений и увеличение добычи полезных ископаемых и так далее.

Все эти факторы в полунищей «стране камней» отсутствуют, и тогда на первый план выходит следующий аспект: внешняя торговля. И вот тут то ларчик открывается просто: армяне, которые считают себя умнее всех, решили перехитрить Запад. Проще говоря, обойти антироссийские санкции.

Однако на Западе сидят отнюдь не глупые люди (во всяком случае, не глупее армян). И первое предупреждение Пашиняну было сделано в марте этого года в Берлине.

Во время встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца с Пашиняном, германский политик потребовал от армянского гостя соблюдения антироссийских санкций. Слова Шольца основывались на конкретных фактах и цифрах.

Так, за прошлый год экспорт из Германии в Армению резко вырос, со 178 млн до 505 млн евро, а из ЕС в целом — почти вдвое. Одновременно экспорт из Армении в Россию в 2022 году вырос почти втрое.

В апреле же в издании The New York Times выходит статья, в которой говорится, что США и Европа обеспокоены тем, как Армения помогает России обходить санкции и доставляет в РФ запрещенные товары путем реэкспорта.

Согласно изданию, в одном из документов Бюро промышленности и безопасности США говорилось, что в 2022 году Армения импортировала на 515 процентов больше чипов и процессоров из США и на 212 процентов из ЕС, чем годом ранее.

“Армения экспортировала 97 процентов той же продукции в Россию, говорится в документе”, – отмечала NYT.

В целом, согласно армянским источникам, росту армянского экспорта в основном способствует единый и свободный рынок ЕАЭС – только за 2022 г. экспорт во входящие в него страны возрос в 2,8 раза (с 883 млн до 2,5 млрд доллара). А теперь внимание: экспорт из Армении в Россию в 2022 г. вырос почти втрое – с $841 млн до $2 млрд 411 млн.

То есть, львиная доля армянского экспорта в страны ЕАЭС пришлась именно на российский рынок. Неудивительно, что в Брюсселе и Вашингтоне обеспокоены «сингапурским феноменом» в Армении, который имеет место за счет западных товаров.

На фоне этих фантастических цифр «отмазка» Пашиняна, высказанная им на днях, выглядит глупой, нелепой и неубедительной.

«Если мы попадем под западные санкции, никому из наших союзников не будет лучше, и мы испортим отношения с западными партнерами», – сказал он.

По его словам, «Армения – прозрачная страна, все наши показатели видны, мы же не будем заниматься черной торговлей». Предположим, что Пашинян прав. Тогда возникает резонный вопрос: за счет чего были достигнуты такие показатели? Ответ на поверхности: Слава реэкспорту!

Только вот Путин, похвалив Пашиняна, на самом деле просто его подставил перед новыми западными хозяевами Армении. Если раньше обход Ереваном антироссийских санкций и был «секретом Полишинеля», то после похвалы Путина и вовсе все стало на свои места. Думается, что западные центры не оставят данный вопрос без внимания и не позволят армянам дурить себя и дальше. И если Армения подпадет под вторичные санкции, то было бы интересно увидеть: достигнет ли Армения таких высоких экономических показателей хотя бы без американских и европейских чипов и процессоров, не говоря уже о других видах товаров…