«Своими заявлениями Иран также пытается отвлечь внимание мирового сообщества от террора России против гражданского судоходства в Черном море, который угрожает мировой продовольственной безопасности», — объяснил и.о. главы МИД Украины.

По его убеждению, эти попытки обречены на провал.

Дипломат также заверил, что именно российские атаки на свободу мореходства станут главной темой экстренного заседания Совбеза ООН. Оно состоится уже 27 июля.

«Мы ждем решительной реакции международного сообщества», — подытожил Сибига.