Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил главу Северной Кореи Ким Чен Ына с 74-й годовщиной образования Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), пишет «Синьхуа». По информации агентства, китайский лидер направил своему северокорейскому коллеге соответствующую телеграмму.

«Великие перемены, которых не было уже 100 лет, ускорили свой ход, и мир вступил в новый период изменений и перемен. Китай готов поддерживать стратегические связи с КНДР, усиливать координацию и сотрудничество, а также совместно поддерживать, укреплять и развивать отношения двух стран», — говорится в тексте.

В своем поздравлении Си Цзиньпин отдельно отметил, что с момента создания КНДР народ республики сплотился вокруг Трудовой партии Кореи и добился важных успехов в продвижении «социалистического дела». Он также добавил, что под руководством Ким Чен Ына страна успешно борется с эпидемией коронавируса.

«Китай и КНДР связаны горами и реками, а традиционная дружба с течением времени становится все крепче <…> Дружба между Китаем и КНДР прочно укоренилась в сердцах людей, продолжали развиваться обмены и сотрудничество между двумя странами», — подчеркнул Си Цзиньпин.