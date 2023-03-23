Парламент Швеции поддержал предложение правительства о передаче Украине военной техники на сумму около 6,2 млрд крон ($630,4 млн), сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что Украине будут поставлены танки, самоходные артиллерийские установки Archer и роботизированный комплекс 97, а также боеприпасы.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что правительство Швеции приняло решение передать Украине 10 танков Leopard.

Глава Пентагона заявил, что сегодня стало известно о прогрессе в вопросе оказания помощи Украине и некоторых важных новых обязательствах.

Министр обороны США заявил во время онлайн-заседания контактной группы государств Запада по оказанию военной помощи Украине, что девять стран обязались поставить Киеву 150 танков Leopard.